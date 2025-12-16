Заволодіння землею та майном: у парламенті заявили, що приховано за освітньою реформою

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Автори документа стверджують, що під гаслами реформи вищої освіти можуть реалізовуватися схеми з контролю над державним майном і земельними ділянками, пише УНН.

Деталі

У пояснювальній записці до проєкту постанови народні депутати вказують на реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом приєднання до Уманського національного університету. За їхніми твердженнями, цей процес викликав значний суспільний резонанс і спротив колективу навчального закладу.

Депутати заявляють, що за реорганізацією можуть стояти спроби встановити неформальний контроль над управлінням університетом, вплив на кадрові призначення та подальше розпорядження майном у власних інтересах. У документі також згадується зустріч у лютому 2025 року за участю посадовців МОН, представників парламенту та місцевого бізнесу, під час якої, за наявною інформацією, обговорювалися ці питання.

Окремо наголошується на численних зверненнях працівників університету, які попереджають про масове непродовження контрактів із викладачами, загрозу порушення трудових прав, академічних свобод і ліцензійних вимог, що, на їхню думку, ставить під ризик безперервність освітнього процесу.

Окрім того, у проєкті постанови згадуються фінансові порушення в діяльності Міністерства освіти і науки. Зокрема, Рахункова палата виявила помилки у фінансовій звітності за міжнародною позикою на суму понад 130 млн доларів, а також звертається увага на критику в медіа щодо закупівель підручників для 8 класу на понад 1 млрд грн без відкритих торгів.

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку міністра освіти і науки Лісового

Автори документа переконані, що сукупність цих обставин свідчить про незадовільну роботу міністра та ставить під сумнів доцільність його подальшого перебування на посаді. Ухвалення постанови, на їхню думку, має відкрити шлях до призначення більш ефективного керівника освітньої галузі.

Нагадаємо

У серпні 2023 року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий представили бачення трансформації сфери освіти.