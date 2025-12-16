$42.250.05
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 4666 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
08:00 • 6084 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 12473 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 21488 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 18101 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 17195 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15999 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12052 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир'я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10826 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 13:38 • 52637 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи
Заволодіння землею та майном: у парламенті заявили, що приховано за освітньою реформою

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Автори документа стверджують, що під гаслами реформи вищої освіти можуть реалізовуватися схеми з контролю над державним майном і земельними ділянками, а також вказують на фінансові порушення в діяльності МОН.

Заволодіння землею та майном: у парламенті заявили, що приховано за освітньою реформою

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Автори документа стверджують, що під гаслами реформи вищої освіти можуть реалізовуватися схеми з контролю над державним майном і земельними ділянками, пише УНН.

Деталі

У пояснювальній записці до проєкту постанови народні депутати вказують на реорганізацію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини шляхом приєднання до Уманського національного університету. За їхніми твердженнями, цей процес викликав значний суспільний резонанс і спротив колективу навчального закладу.

Депутати заявляють, що за реорганізацією можуть стояти спроби встановити неформальний контроль над управлінням університетом, вплив на кадрові призначення та подальше розпорядження майном у власних інтересах. У документі також згадується зустріч у лютому 2025 року за участю посадовців МОН, представників парламенту та місцевого бізнесу, під час якої, за наявною інформацією, обговорювалися ці питання.

Окремо наголошується на численних зверненнях працівників університету, які попереджають про масове непродовження контрактів із викладачами, загрозу порушення трудових прав, академічних свобод і ліцензійних вимог, що, на їхню думку, ставить під ризик безперервність освітнього процесу.

Окрім того, у проєкті постанови згадуються фінансові порушення в діяльності Міністерства освіти і науки. Зокрема, Рахункова палата виявила помилки у фінансовій звітності за міжнародною позикою на суму понад 130 млн доларів, а також звертається увага на критику в медіа щодо закупівель підручників для 8 класу на понад 1 млрд грн без відкритих торгів.

У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку міністра освіти і науки Лісового11.12.25, 15:04 • 3121 перегляд

Автори документа переконані, що сукупність цих обставин свідчить про незадовільну роботу міністра та ставить під сумнів доцільність його подальшого перебування на посаді. Ухвалення постанови, на їхню думку, має відкрити шлях до призначення більш ефективного керівника освітньої галузі.

Нагадаємо

У серпні 2023 року віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр освіти і науки Оксен Лісовий представили бачення трансформації сфери освіти.

Лілія Подоляк

