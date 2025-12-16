Завладение землей и имуществом: в парламенте заявили, что скрыто за образовательной реформой

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Авторы документа утверждают, что под лозунгами реформы высшего образования могут реализовываться схемы по контролю над государственным имуществом и земельными участками, пишет УНН.

Детали

В пояснительной записке к проекту постановления народные депутаты указывают на реорганизацию Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины путем присоединения к Уманскому национальному университету. По их утверждениям, этот процесс вызвал значительный общественный резонанс и сопротивление коллектива учебного заведения.

Депутаты заявляют, что за реорганизацией могут стоять попытки установить неформальный контроль над управлением университетом, влияние на кадровые назначения и дальнейшее распоряжение имуществом в собственных интересах. В документе также упоминается встреча в феврале 2025 года с участием должностных лиц МОН, представителей парламента и местного бизнеса, во время которой, по имеющейся информации, обсуждались эти вопросы.

Отдельно отмечается многочисленные обращения работников университета, которые предупреждают о массовом непродлении контрактов с преподавателями, угрозе нарушения трудовых прав, академических свобод и лицензионных требований, что, по их мнению, ставит под риск непрерывность образовательного процесса.

Кроме того, в проекте постановления упоминаются финансовые нарушения в деятельности Министерства образования и науки. В частности, Счетная палата выявила ошибки в финансовой отчетности по международному займу на сумму более 130 млн долларов, а также обращается внимание на критику в медиа относительно закупок учебников для 8 класса на более 1 млрд грн без открытых торгов.

В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке министра образования и науки Лисового

Авторы документа убеждены, что совокупность этих обстоятельств свидетельствует о неудовлетворительной работе министра и ставит под сомнение целесообразность его дальнейшего пребывания в должности. Принятие постановления, по их мнению, должно открыть путь к назначению более эффективного руководителя образовательной отрасли.

Напомним

В августе 2023 года вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лисовой представили видение трансформации сферы образования.