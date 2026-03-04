Завдав збитків на понад 7,35 млн гривень - на півдні України затримали офіцера

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
12:44 • 1918 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 12394 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 39680 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 69297 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 59135 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 63558 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59625 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34056 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28371 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26181 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
58%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 12700 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 15282 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 15004 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 8076 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 8304 перегляди
Публікації
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 8766 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 8514 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 67890 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 89517 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 87544 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 3334 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 26046 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 34072 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 38240 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 46492 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Завдав збитків на понад 7,35 млн гривень - на півдні України затримали офіцера

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Слідство встановило, що майор - начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин - умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн.

Завдав збитків на понад 7,35 млн гривень - на півдні України затримали офіцера
Фото: Офіс Генерального прокурора

У Запорізькій області правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та недбалому ставленні до військової служби майору - начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, з кінця серпня 2023 року до грудня 2024 року офіцер умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн за "виконання бойових завдань на першій лінії оборони". Такі виплати отримували його підлеглі з фінансово-економічної служби, хоча насправді жодних бойових завдань вони не виконували.

Також майор готував документи, на підставі яких командир частини видавав накази про нарахування винагород. Загалом 11 військовослужбовців незаконно отримали понад 4,25 млн гривень.

Слідство також встановило, що підозрюваний дав підлеглому свій логін і пароль від електронного кабінету. Завдяки доступу до системи "Зарплатний проєкт" підлеглий:

  • вносив до списків неіснуючих військовослужбовців;
    • змінював реквізити банківських карток, переадресовуючи кошти на власні рахунки;
      • формував електронні реєстри для перерахування грошей.

        Внаслідок злочинних дій військовій частині були спричинені збитки на понад 7,35 млн гривень. Суд обрав майору запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, однак прокуратура подала апеляцію.

        Нагадаємо

        На Київщині правоохоронці затримали начальника відділу одного з районних ТЦК та СП, який вимагав 4 000 доларів за "вирішення питання" з мобілізацією. Посадовець обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та оформити документи без призову, погрожуючи у разі відмови.

        Євген Устименко

        СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
        Техніка
        Державний бюджет
        Банківська картка
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        ТЦК та СП
        Київська область
        Генеральний прокурор (Україна)
        Запорізька область