Завдав збитків на понад 7,35 млн гривень - на півдні України затримали офіцера
Київ • УНН
Слідство встановило, що майор - начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин - умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн.
У Запорізькій області правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та недбалому ставленні до військової служби майору - начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, з кінця серпня 2023 року до грудня 2024 року офіцер умисно сприяв незаконному нарахуванню додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 грн за "виконання бойових завдань на першій лінії оборони". Такі виплати отримували його підлеглі з фінансово-економічної служби, хоча насправді жодних бойових завдань вони не виконували.
Також майор готував документи, на підставі яких командир частини видавав накази про нарахування винагород. Загалом 11 військовослужбовців незаконно отримали понад 4,25 млн гривень.
Слідство також встановило, що підозрюваний дав підлеглому свій логін і пароль від електронного кабінету. Завдяки доступу до системи "Зарплатний проєкт" підлеглий:
- вносив до списків неіснуючих військовослужбовців;
- змінював реквізити банківських карток,
переадресовуючи кошти на власні рахунки;
- формував електронні реєстри для перерахування
грошей.
Внаслідок злочинних дій військовій частині були спричинені збитки на понад 7,35 млн гривень. Суд обрав майору запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, однак прокуратура подала апеляцію.
Нагадаємо
