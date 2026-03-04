Нанес ущерб на сумму более 7,35 млн гривен - на юге Украины задержан офицер

Фото: Офис Генерального прокурора

В Запорожской области правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и халатном отношении к военной службе майору - начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как установило следствие, с конца августа 2023 года по декабрь 2024 года офицер умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 грн за "выполнение боевых задач на первой линии обороны". Такие выплаты получали его подчиненные из финансово-экономической службы, хотя на самом деле никаких боевых задач они не выполняли.

Также майор готовил документы, на основании которых командир части издавал приказы о начислении вознаграждений. В общей сложности 11 военнослужащих незаконно получили более 4,25 млн гривен.

Следствие также установило, что подозреваемый дал подчиненному свой логин и пароль от электронного кабинета. Благодаря доступу к системе "Зарплатный проект" подчиненный:

вносил в списки несуществующих военнослужащих;

менял реквизиты банковских карт, переадресовывая средства на собственные счета;

формировал электронные реестры для перечисления денег.

В результате преступных действий воинской части был нанесен ущерб на сумму более 7,35 млн гривен. Суд избрал майору меру пресечения в виде личного обязательства, однако прокуратура подала апелляцию.

