Нанес ущерб на сумму более 7,35 млн гривен - на юге Украины задержан офицер

Эксклюзив
12:44 • 2462 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 12874 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 40320 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 69941 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 59706 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 63937 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59880 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34173 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28404 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26226 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по ИрануPhoto4 марта, 04:30 • 13244 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 15840 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 15579 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 9504 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 9758 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 10036 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 9824 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 68420 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 90029 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 88034 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Виталий Ким
Музыкант
Андрей Сибига
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ливан
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 3852 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 26393 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 34388 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 38545 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 46796 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Нанес ущерб на сумму более 7,35 млн гривен - на юге Украины задержан офицер

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Следствие установило, что майор - начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей - умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 грн.

Нанес ущерб на сумму более 7,35 млн гривен - на юге Украины задержан офицер
Фото: Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

В Запорожской области правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и халатном отношении к военной службе майору - начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, с конца августа 2023 года по декабрь 2024 года офицер умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 000 грн за "выполнение боевых задач на первой линии обороны". Такие выплаты получали его подчиненные из финансово-экономической службы, хотя на самом деле никаких боевых задач они не выполняли.

Также майор готовил документы, на основании которых командир части издавал приказы о начислении вознаграждений. В общей сложности 11 военнослужащих незаконно получили более 4,25 млн гривен.

Следствие также установило, что подозреваемый дал подчиненному свой логин и пароль от электронного кабинета. Благодаря доступу к системе "Зарплатный проект" подчиненный:

  • вносил в списки несуществующих военнослужащих;
    • менял реквизиты банковских карт, переадресовывая средства на собственные счета;
      • формировал электронные реестры для перечисления денег.

        В результате преступных действий воинской части был нанесен ущерб на сумму более 7,35 млн гривен. Суд избрал майору меру пресечения в виде личного обязательства, однако прокуратура подала апелляцию.

        Напомним

        В Киевской области правоохранители задержали начальника отдела одного из районных ТЦК и СП, который требовал 4 000 долларов за "решение вопроса" с мобилизацией. Должностное лицо обещало снять военнообязанного с розыска и оформить документы без призыва, угрожая в случае отказа.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
