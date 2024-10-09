Затримали майже три десятки медиків: у Рівному викрито корупційну схему ухилення від мобілізації
Київ • УНН
СБУ викрила масштабну корупційну схему в Рівному, де медики торгували фальшивими документами про хвороби для ухилення від мобілізації. Затримано трьох організаторів, вилучено понад 14 млн грн.
У Рівному правоохоронці викрили масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. Майже три десятки медів під керівництвом місцевої підприємиці торгували документами про нібито наявність важких хвороб серця. Про це заявили в службі безпеки України, передає УНН.
Деталі
За матеріалами справи, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.
За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Вартість таких "послуг" становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта.
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За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта.
При обшуках у фігурантів виявлено понад 14 млн грн, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Також вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів.
Наразі затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися "послугою"
Доповнення
Правоохоронці з'ясували, що для реалізації "схеми" фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні.
У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність "хворих" до військової служби.
Для пошуку потенційних клієнтів організатори оборудки використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. Отримані "прибутки" розподіляли між усіма учасниками злочинів.
Нагадаємо
На Київщині судитимуть голову МСЕК, який сприяв ухилянтам отримати групу інвалідності для відтермінування призову. Посадовець вносив фіктивні дані про захворювання, що дозволяло уникнути мобілізації.