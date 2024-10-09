Задержали почти три десятка медиков: в Ривне разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации

В Ровно правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему уклонения от мобилизации. Почти три десятка медов под руководством местной предпринимательницы торговали документами о якобы наличии тяжелых болезней сердца. Об этом заявили в службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По материалам дела, сделку организовала руководительница местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые привлекли к незаконной деятельности 26 медработников. Среди них - должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы. Стоимость таких «услуг» составляла от 15 до 20 тыс. американских долларов с одного клиента.

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По результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали трех организаторов схемы во время передачи 16 700 долларов США от нового уклониста.

При обысках у фигурантов обнаружено более 14 млн грн, вероятно полученных незаконным путем. Также изъяты поддельные медицинские заключения, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Они находятся под стражей, им грозит до 5 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупции, в том числе уклонистов, которые воспользовались «услугой» - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Правоохранители выяснили, что для реализации «схемы» фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности относительно пребывания на стационарном лечении.

В дальнейшем на основании этих документов представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили заключения о непригодности «больных» к военной службе.

Для поиска потенциальных клиентов организаторы сделки использовали наработанные связи агентства недвижимости. Полученные «прибыли» распределяли между всеми участниками преступлений.

Напомним,

На Киевщине будут судить главу МСЭК, который способствовал уклонистам получить группу инвалидности для отсрочки призыва. Чиновник вносил фиктивные данные о заболевании, что позволяло избежать мобилизации.