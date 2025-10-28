Застосунок "Київ Цифровий" отримав інтелектуальний пошук: що змінилося

$42.000.10
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 38534 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 57207 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 71565 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 59176 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 61009 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 41238 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 43429 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37424 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35262 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29095 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Популярнi новини
Порошенко спробував піаритись в день мови. ЗМІ пригадали його виступи, де той “защищал права русскоговорящего народа" Video27 жовтня, 17:22 • 10018 перегляди
Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEFVideo27 жовтня, 17:37 • 7626 перегляди
Нафтовий профіцит набирає обертів: у морі накопичили рекордні 1,4 млрд барелів27 жовтня, 17:50 • 10171 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"27 жовтня, 18:47 • 23125 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 23812 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 49163 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 50679 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 71591 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 100343 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 122519 перегляди
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 24401 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 60898 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 74327 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 78174 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 88077 перегляди
Застосунок "Київ Цифровий" отримав інтелектуальний пошук: що змінилося

Київ • УНН

 • 794 перегляди

У застосунку "Київ Цифровий" з'явився інтелектуальний пошук, який дозволяє швидко знаходити міські сервіси та відповіді на питання. Ця функція розуміє намір користувача та аналізує зміст запиту для релевантних результатів.

Застосунок "Київ Цифровий" отримав інтелектуальний пошук: що змінилося

У застосунку "Київ Цифровий" з’явився інтелектуальний пошук, який дає змогу швидко знаходити міські сервіси та відповіді на питання одразу з головного екрана. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

Зазначається, що тепер замість того, щоб переходити між розділами, достатньо ввести свій запит, і застосунок одразу покаже потрібний сервіс або інформаційну сторінку.

Інтелектуальний пошук розуміє намір користувача, аналізує зміст запиту та показує релевантний результат. Наприклад, можна ввести "карта", "звук", "ЦНАП", "ОСББ", і пошук одразу веде до сервісу, де є відповідь або можливість виконати відповідну дію. Якщо ввести число, застосунок запропонує маршрути громадського транспорту та паркувальні майданчики з таким номером

- пояснили у КМДА.

Там розповіли, що інтелектуальний пошук працює всередині тексту сервісів і довідок. Це означає, що він знаходить не лише розділи, а й конкретні рішення. Користувач не мусить знати точну назву послуги – достатньо повʼязаного з нею слова.

Пошук розташований на головному екрані, тому реакція системи є миттєвою. Такий підхід робить взаємодію з містом інтуїтивною та природною: замість перемикання між сторінками – одне вікно, яке об’єднує все

- йдеться у повідомленні.

Інтелектуальний пошук уже доступний у новій версії застосунку. У КМДА уточнили, що це бетаверсія, і закликали користувачів тестувати пошук і ділитися враженнями.

Нагадаємо

У червні мобільний додаток "Київ Цифровий" додав нову функцію — таймер хвилини мовчання, що відображається на екрані смартфона. Користувачі iOS та Android можуть активувати нагадування про хвилину мовчання.

