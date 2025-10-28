Застосунок "Київ Цифровий" отримав інтелектуальний пошук: що змінилося
Київ • УНН
У застосунку "Київ Цифровий" з'явився інтелектуальний пошук, який дозволяє швидко знаходити міські сервіси та відповіді на питання. Ця функція розуміє намір користувача та аналізує зміст запиту для релевантних результатів.
У застосунку "Київ Цифровий" з’явився інтелектуальний пошук, який дає змогу швидко знаходити міські сервіси та відповіді на питання одразу з головного екрана. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Деталі
Зазначається, що тепер замість того, щоб переходити між розділами, достатньо ввести свій запит, і застосунок одразу покаже потрібний сервіс або інформаційну сторінку.
Інтелектуальний пошук розуміє намір користувача, аналізує зміст запиту та показує релевантний результат. Наприклад, можна ввести "карта", "звук", "ЦНАП", "ОСББ", і пошук одразу веде до сервісу, де є відповідь або можливість виконати відповідну дію. Якщо ввести число, застосунок запропонує маршрути громадського транспорту та паркувальні майданчики з таким номером
Там розповіли, що інтелектуальний пошук працює всередині тексту сервісів і довідок. Це означає, що він знаходить не лише розділи, а й конкретні рішення. Користувач не мусить знати точну назву послуги – достатньо повʼязаного з нею слова.
Пошук розташований на головному екрані, тому реакція системи є миттєвою. Такий підхід робить взаємодію з містом інтуїтивною та природною: замість перемикання між сторінками – одне вікно, яке об’єднує все
Інтелектуальний пошук уже доступний у новій версії застосунку. У КМДА уточнили, що це бетаверсія, і закликали користувачів тестувати пошук і ділитися враженнями.
Нагадаємо
У червні мобільний додаток "Київ Цифровий" додав нову функцію — таймер хвилини мовчання, що відображається на екрані смартфона. Користувачі iOS та Android можуть активувати нагадування про хвилину мовчання.
Нова система для пересування вночі: з 2026 року у Києві діятимуть цифрові перепустки 06.10.25, 17:56 • 5466 переглядiв