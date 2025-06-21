Щоденна хвилина мовчання відображатиметься як таймер на екрані смартфона в додатку "Київ Цифровий"
Київ • УНН
Мобільний додаток "Київ Цифровий" додав нову функцію — таймер хвилини мовчання, що відображається на екрані смартфона. Користувачі iOS та Android можуть активувати нагадування про хвилину мовчання.
Мобільний додаток "Київ цифровий" представив нову функцію для вшанування пам'яті загиблих у війні у вигляді таймеру на екрані смартфона/ Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Київ Цифровий, передає УНН.
У мобільному додатку Київ Цифровий з’явилася нова функція для вшанування пам’яті загиблих у війні: тепер щоденна хвилина мовчання відображається як таймер просто на екрані смартфона
Користувачі iOS можуть активувати нагадування в застосунку та дозволити Live Activity в налаштуваннях телефону. Зокрема, щодня о 8:55 надійде сповіщення, а о 9:00 з’явиться зворотний відлік хвилини мовчання.
Разом з тим, на Android для отримання інтерактивного нагадування на екрані потрібно дозволити доступ до будильника у системних налаштуваннях і також увімкнути цю функцію в додатку. Зазначається, що нагадування о 8:55 є опціональним.
Крім того, для власників iPhone у Live Activity тепер відображається статус повітряної тривоги чи її відбою навіть на заблокованому екрані.
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