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Ежедневная минута молчания будет отображаться как таймер на экране смартфона в приложении "Киев Цифровой"

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Мобильное приложение "Киев Цифровой" добавило новую функцию — таймер минуты молчания, отображаемый на экране смартфона. Пользователи iOS и Android могут активировать напоминание о минуте молчания.

Ежедневная минута молчания будет отображаться как таймер на экране смартфона в приложении "Киев Цифровой"

Мобильное приложение "Киев цифровой" представило новую функцию для памяти погибших в войне в виде таймера на экране смартфона. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Киев Цифровой, по данным УНН.

В мобильном приложении Киев Цифровой появилась новая функция для чествования памяти погибших в войне: теперь ежедневная минута молчания отображается как таймер прямо на экране смартфона.

- говорится в сообщении.

Пользователи iOS могут активировать напоминание в приложении и разрешить Live Activity в настройках телефона. В частности, ежедневно в 8:55 поступит оповещение, а в 9:00 появится обратный отсчёт минуты молчания.

Вместе с тем, на Android для получения интерактивного напоминания на экране нужно разрешить доступ к будильнику в системных настройках и также включить эту функцию в приложении. Отмечается, что напоминание в 8:55 является опциональным.

Кроме того, для владельцев iPhone в Live Activity теперь отображается статус воздушной тревоги или её отбоя даже на заблокированном экране.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Киев
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