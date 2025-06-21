Ежедневная минута молчания будет отображаться как таймер на экране смартфона в приложении "Киев Цифровой"

Мобильное приложение "Киев цифровой" представило новую функцию для памяти погибших в войне в виде таймера на экране смартфона. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Киев Цифровой, по данным УНН.

В мобильном приложении Киев Цифровой появилась новая функция для чествования памяти погибших в войне: теперь ежедневная минута молчания отображается как таймер прямо на экране смартфона. - говорится в сообщении.

Пользователи iOS могут активировать напоминание в приложении и разрешить Live Activity в настройках телефона. В частности, ежедневно в 8:55 поступит оповещение, а в 9:00 появится обратный отсчёт минуты молчания.

Вместе с тем, на Android для получения интерактивного напоминания на экране нужно разрешить доступ к будильнику в системных настройках и также включить эту функцию в приложении. Отмечается, что напоминание в 8:55 является опциональным.

Кроме того, для владельцев iPhone в Live Activity теперь отображается статус воздушной тревоги или её отбоя даже на заблокированном экране.

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