Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 37159 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 55509 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 69944 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 57673 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 59560 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 41199 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43403 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37413 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35251 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 29081 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Приложение "Київ Цифровий" получило интеллектуальный поиск: что изменилось

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В приложении "Київ Цифровий" появился интеллектуальный поиск, который позволяет быстро находить городские сервисы и ответы на вопросы. Эта функция понимает намерение пользователя и анализирует содержание запроса для релевантных результатов.

Приложение "Київ Цифровий" получило интеллектуальный поиск: что изменилось

В приложении "Киев Цифровой" появился интеллектуальный поиск, который позволяет быстро находить городские сервисы и ответы на вопросы сразу с главного экрана. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Отмечается, что теперь вместо того, чтобы переходить между разделами, достаточно ввести свой запрос, и приложение сразу покажет нужный сервис или информационную страницу.

Интеллектуальный поиск понимает намерение пользователя, анализирует содержание запроса и показывает релевантный результат. Например, можно ввести "карта", "звук", "ЦНАП", "ОСМД", и поиск сразу ведет к сервису, где есть ответ или возможность выполнить соответствующее действие. Если ввести число, приложение предложит маршруты общественного транспорта и парковочные площадки с таким номером

- пояснили в КГГА.

Там рассказали, что интеллектуальный поиск работает внутри текста сервисов и справок. Это означает, что он находит не только разделы, но и конкретные решения. Пользователю не нужно знать точное название услуги – достаточно связанного с ней слова.

Поиск расположен на главном экране, поэтому реакция системы мгновенна. Такой подход делает взаимодействие с городом интуитивным и естественным: вместо переключения между страницами – одно окно, которое объединяет все

- говорится в сообщении.

Интеллектуальный поиск уже доступен в новой версии приложения. В КГГА уточнили, что это бета-версия, и призвали пользователей тестировать поиск и делиться впечатлениями.

Напомним

В июне мобильное приложение "Киев Цифровой" добавило новую функцию — таймер минуты молчания, отображающийся на экране смартфона. Пользователи iOS и Android могут активировать напоминание о минуте молчания.

Вадим Хлюдзинский

