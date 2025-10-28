Приложение "Київ Цифровий" получило интеллектуальный поиск: что изменилось

В приложении "Киев Цифровой" появился интеллектуальный поиск, который позволяет быстро находить городские сервисы и ответы на вопросы сразу с главного экрана. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Отмечается, что теперь вместо того, чтобы переходить между разделами, достаточно ввести свой запрос, и приложение сразу покажет нужный сервис или информационную страницу.

Интеллектуальный поиск понимает намерение пользователя, анализирует содержание запроса и показывает релевантный результат. Например, можно ввести "карта", "звук", "ЦНАП", "ОСМД", и поиск сразу ведет к сервису, где есть ответ или возможность выполнить соответствующее действие. Если ввести число, приложение предложит маршруты общественного транспорта и парковочные площадки с таким номером - пояснили в КГГА.

Там рассказали, что интеллектуальный поиск работает внутри текста сервисов и справок. Это означает, что он находит не только разделы, но и конкретные решения. Пользователю не нужно знать точное название услуги – достаточно связанного с ней слова.

Поиск расположен на главном экране, поэтому реакция системы мгновенна. Такой подход делает взаимодействие с городом интуитивным и естественным: вместо переключения между страницами – одно окно, которое объединяет все - говорится в сообщении.

Интеллектуальный поиск уже доступен в новой версии приложения. В КГГА уточнили, что это бета-версия, и призвали пользователей тестировать поиск и делиться впечатлениями.

Напомним

В июне мобильное приложение "Киев Цифровой" добавило новую функцию — таймер минуты молчания, отображающийся на экране смартфона. Пользователи iOS и Android могут активировать напоминание о минуте молчания.

