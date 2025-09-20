"зарница 2.0": росія депортує українських дітей під виглядом військово-патріотичних програм - ISW
Київ • УНН
росія продовжує депортацію українських дітей та підлітків до рф, використовуючи військово-патріотичні та громадянські програми. Так, підлітки з окупованої Чаплинки брали участь у змаганнях "зарница 2.0" у волгоградській області, а курсанти "юнармії" із Запорізької області – у проєкті "потяг героїв".
росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до рф. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Вказується, що днями група підлітків з окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях "зарница 2.0" у військово-спортивному таборі "авангард" у волгоградській області росії.
"зарница 2.0" – це відродження військової гри радянських часів, спрямованої на навчання молоді базовим військовим навичкам, яку росія використовувала в окупованій Україні для русифікації та мілітаризації українських дітей. росія також використовує "зарницу 2.0" для депортації українських дітей до росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання, зокрема у військово-спортивному таборі "авангард"
Вони пояснюють, що підлітки з окупованої Чаплинки відвідуватимуть "зарницу 2.0" до 22 вересня та братимуть участь у бойових симуляціях, тактичній медицині та саперних навчаннях, а також практикуватимуться у керуванні безпілотниками. При цьому російські ветерани війни в Україні будуть спостерігати за українськими підлітками та "наставляти їх".
Голова окупаційної влади Запорізької області євген балицький ... повідомив, що група курсантів "юнармії" (національний рух молодих армійських кадетів) з окупованої Запорізької області взяла участь у проєкті "потяг героїв" - військово-патріотичній освітній програмі, яка перевозить дітей залізницею через російські міста, включаючи новосибірськ, тюмень, уфу, саратов, волгоград та ростов-на-дону
Там додають, що "юнармія" є критично важливим компонентом ширшої російської кампанії русифікації та мілітаризації, спрямованої проти молоді в окупованій Україні, і дедалі більше сприяє програмам, які фізично вилучають українську молодь з окупованих територій, піддаючи її впливу програм русифікації всередині росії.
Нагадаємо
Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню". Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.
