"зарница 2.0": росія депортує українських дітей під виглядом військово-патріотичних програм - ISW

росія продовжує депортацію українських дітей та підлітків до рф, використовуючи військово-патріотичні та громадянські програми. Так, підлітки з окупованої Чаплинки брали участь у змаганнях "зарница 2.0" у волгоградській області, а курсанти "юнармії" із Запорізької області – у проєкті "потяг героїв".