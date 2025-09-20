$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
"зарница 2.0": росія депортує українських дітей під виглядом військово-патріотичних програм - ISW

Київ • УНН

 • 36 перегляди

росія продовжує депортацію українських дітей та підлітків до рф, використовуючи військово-патріотичні та громадянські програми. Так, підлітки з окупованої Чаплинки брали участь у змаганнях "зарница 2.0" у волгоградській області, а курсанти "юнармії" із Запорізької області – у проєкті "потяг героїв".

"зарница 2.0": росія депортує українських дітей під виглядом військово-патріотичних програм - ISW

росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до рф. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вказується, що днями група підлітків з окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях "зарница 2.0" у військово-спортивному таборі "авангард" у волгоградській області росії.

"зарница 2.0" – це відродження військової гри радянських часів, спрямованої на навчання молоді базовим військовим навичкам, яку росія використовувала в окупованій Україні для русифікації та мілітаризації українських дітей. росія також використовує "зарницу 2.0" для депортації українських дітей до росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання, зокрема у військово-спортивному таборі "авангард"

- зазначають аналітики.

На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 6930 переглядiв

Вони пояснюють, що підлітки з окупованої Чаплинки відвідуватимуть "зарницу 2.0" до 22 вересня та братимуть участь у бойових симуляціях, тактичній медицині та саперних навчаннях, а також практикуватимуться у керуванні безпілотниками. При цьому російські ветерани війни в Україні будуть спостерігати за українськими підлітками та "наставляти їх".

Голова окупаційної влади Запорізької області євген балицький ... повідомив, що група курсантів "юнармії" (національний рух молодих армійських кадетів) з окупованої Запорізької області взяла участь у проєкті "потяг героїв" - військово-патріотичній освітній програмі, яка перевозить дітей залізницею через російські міста, включаючи новосибірськ, тюмень, уфу, саратов, волгоград та ростов-на-дону

- констатують в ISW.

Там додають, що "юнармія" є критично важливим компонентом ширшої російської кампанії русифікації та мілітаризації, спрямованої проти молоді в окупованій Україні, і дедалі більше сприяє програмам, які фізично вилучають українську молодь з окупованих територій, піддаючи її впливу програм русифікації всередині росії.

Нагадаємо

Звіт Єльського університету виявив, що росія утримує викрадених українських дітей у понад 200 місцях, де їх піддають військовій підготовці та "перевихованню". Українська влада оцінює кількість вивезених дітей у майже 20 тисяч, з яких лише невелику частину вдалося повернути.

На ТОТ України окупанти позбавили дітей останніх днів канікул заради парадів до "дня прапора рф" - ЦНС21.08.25, 08:05 • 6151 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Запорізька область
Інститут вивчення війни
Херсонська область
Україна