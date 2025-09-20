$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 15951 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 16822 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 20773 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 33255 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 23461 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 30885 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 37926 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43376 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59616 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
"Зарница 2.0": Россия депортирует украинских детей под видом военно-патриотических программ - ISW

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Россия продолжает депортацию украинских детей и подростков в РФ, используя военно-патриотические и гражданские программы. Так, подростки из оккупированной Чаплинки участвовали в соревнованиях "Зарница 2.0" в Волгоградской области, а курсанты "Юнармии" из Запорожской области – в проекте "Поезд героев".

"Зарница 2.0": Россия депортирует украинских детей под видом военно-патриотических программ - ISW

Россия благодаря военно-патриотическим и гражданским программам продолжает способствовать депортации украинских детей и подростков в РФ. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Указывается, что на днях группа подростков из оккупированной Чаплинки Херсонской области приняла участие в военно-патриотических соревнованиях "Зарница 2.0" в военно-спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области России.

"Зарница 2.0" – это возрождение военной игры советских времен, направленной на обучение молодежи базовым военным навыкам, которую Россия использовала в оккупированной Украине для русификации и милитаризации украинских детей. Россия также использует "Зарницу 2.0" для депортации украинских детей в Россию и дальнейшей милитаризации и военно-патриотического воспитания, в частности в военно-спортивном лагере "Авангард"

- отмечают аналитики.

На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 6930 просмотров

Они объясняют, что подростки из оккупированной Чаплинки будут посещать "Зарницу 2.0" до 22 сентября и будут участвовать в боевых симуляциях, тактической медицине и саперных учениях, а также практиковаться в управлении беспилотниками. При этом российские ветераны войны в Украине будут наблюдать за украинскими подростками и "наставлять их".

Глава оккупационных властей Запорожской области Евгений Балицкий ... сообщил, что группа курсантов "Юнармии" (национальное движение молодых армейских кадетов) из оккупированной Запорожской области приняла участие в проекте "Поезд героев" - военно-патриотической образовательной программе, которая перевозит детей по железной дороге через российские города, включая Новосибирск, Тюмень, Уфу, Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону

- констатируют в ISW.

Там добавляют, что "Юнармия" является критически важным компонентом более широкой российской кампании русификации и милитаризации, направленной против молодежи в оккупированной Украине, и все больше способствует программам, которые физически изымают украинскую молодежь с оккупированных территорий, подвергая ее влиянию программ русификации внутри России.

Напомним

Отчет Йельского университета выявил, что Россия удерживает похищенных украинских детей в более чем 200 местах, где их подвергают военной подготовке и "перевоспитанию". Украинские власти оценивают количество вывезенных детей в почти 20 тысяч, из которых лишь небольшую часть удалось вернуть.

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты лишили детей последних дней каникул ради парадов ко «дню флага РФ» – ЦНС21.08.25, 08:05 • 6151 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Институт изучения войны
Херсонская область
Украина