Россия продолжает депортацию украинских детей и подростков в РФ, используя военно-патриотические и гражданские программы. Так, подростки из оккупированной Чаплинки участвовали в соревнованиях "Зарница 2.0" в Волгоградской области, а курсанты "Юнармии" из Запорожской области – в проекте "Поезд героев".

Россия благодаря военно-патриотическим и гражданским программам продолжает способствовать депортации украинских детей и подростков в РФ. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН. Детали Указывается, что на днях группа подростков из оккупированной Чаплинки Херсонской области приняла участие в военно-патриотических соревнованиях "Зарница 2.0" в военно-спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области России. "Зарница 2.0" – это возрождение военной игры советских времен, направленной на обучение молодежи базовым военным навыкам, которую Россия использовала в оккупированной Украине для русификации и милитаризации украинских детей. Россия также использует "Зарницу 2.0" для депортации украинских детей в Россию и дальнейшей милитаризации и военно-патриотического воспитания, в частности в военно-спортивном лагере "Авангард" - отмечают аналитики. На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС Они объясняют, что подростки из оккупированной Чаплинки будут посещать "Зарницу 2.0" до 22 сентября и будут участвовать в боевых симуляциях, тактической медицине и саперных учениях, а также практиковаться в управлении беспилотниками. При этом российские ветераны войны в Украине будут наблюдать за украинскими подростками и "наставлять их". Глава оккупационных властей Запорожской области Евгений Балицкий ... сообщил, что группа курсантов "Юнармии" (национальное движение молодых армейских кадетов) из оккупированной Запорожской области приняла участие в проекте "Поезд героев" - военно-патриотической образовательной программе, которая перевозит детей по железной дороге через российские города, включая Новосибирск, Тюмень, Уфу, Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону - констатируют в ISW. Там добавляют, что "Юнармия" является критически важным компонентом более широкой российской кампании русификации и милитаризации, направленной против молодежи в оккупированной Украине, и все больше способствует программам, которые физически изымают украинскую молодежь с оккупированных территорий, подвергая ее влиянию программ русификации внутри России. Напомним Отчет Йельского университета выявил, что Россия удерживает похищенных украинских детей в более чем 200 местах, где их подвергают военной подготовке и "перевоспитанию". Украинские власти оценивают количество вывезенных детей в почти 20 тысяч, из которых лишь небольшую часть удалось вернуть. На временно оккупированных территориях Украины оккупанты лишили детей последних дней каникул ради парадов ко «дню флага РФ» – ЦНС