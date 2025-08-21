$41.360.10
05:30 • 1634 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 34168 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 106047 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 53630 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 91895 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 260619 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 83987 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 77952 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70798 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 244464 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты лишили детей последних дней каникул ради парадов ко «дню флага РФ» – ЦНС

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Оккупационные администрации планируют принудительные парады 22 августа с участием школьников, студентов и бюджетников. Подростков заставляют носить флаги чужого государства, во многих городах – дефицит воды, но ресурсы идут на праздничную картинку.

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты лишили детей последних дней каникул ради парадов ко «дню флага РФ» – ЦНС

На 22 августа оккупационные администрации на ВОТ Украины планируют массовые выводы школьников, студентов, учителей и бюджетников на парады. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Там называют принудительное участие в "концертах" и показательных акциях еще одним примером пропаганды под давлением.

Подростков заставляют носить флаги чужого государства. В то же время во многих городах - дефицит воды, но ресурсы идут на праздничную картинку

- говорится в сообщении.

В ЦНС уверяют, что коллаборанты, которые устраивают это "празднование", будут привлечены к ответственности.

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" - проект "молодежь двух морей" под контролем кремлевской "росмолодежи".

