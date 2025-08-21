На временно оккупированных территориях Украины оккупанты лишили детей последних дней каникул ради парадов ко «дню флага РФ» – ЦНС
Киев • УНН
Оккупационные администрации планируют принудительные парады 22 августа с участием школьников, студентов и бюджетников. Подростков заставляют носить флаги чужого государства, во многих городах – дефицит воды, но ресурсы идут на праздничную картинку.
На 22 августа оккупационные администрации на ВОТ Украины планируют массовые выводы школьников, студентов, учителей и бюджетников на парады. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Там называют принудительное участие в "концертах" и показательных акциях еще одним примером пропаганды под давлением.
Подростков заставляют носить флаги чужого государства. В то же время во многих городах - дефицит воды, но ресурсы идут на праздничную картинку
В ЦНС уверяют, что коллаборанты, которые устраивают это "празднование", будут привлечены к ответственности.
Напомним
На временно оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" - проект "молодежь двух морей" под контролем кремлевской "росмолодежи".
В России запускают пропаганду в детских садах20.08.25, 04:47 • 3728 просмотров