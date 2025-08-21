$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 32015 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 99518 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 51065 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 87159 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 256417 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 83204 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 77371 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70641 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 241923 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182694 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
На ТОТ України окупанти позбавили дітей останніх днів канікул заради парадів до "дня прапора рф" - ЦНС

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Окупаційні адміністрації планують примусові паради 22 серпня за участю школярів, студентів та бюджетників. Підлітків змушують носити прапори чужої держави, у багатьох містах - дефіцит води, але ресурси йдуть на святкову картинку.

На ТОТ України окупанти позбавили дітей останніх днів канікул заради парадів до "дня прапора рф" - ЦНС

На 22 серпня окупаційні адміністрації на ТОТ України планують масові виводи школярів, студентів, вчителів і бюджетників на паради. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Там назвиають примусову участь у "концертах" і показових акціях ще одним прикладом пропаганди під тиском.

Підлітків змушують носити прапори чужої держави. Водночас у багатьох містах - дефіцит води, але ресурси йдуть на святкову картинку

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС запевняють, що колаборанти, які влаштовують це "святкування", будуть притягнені до відповідальності.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" - проєкт "молодежь двух морєй" під контролем кремлівської "росмолодьожі".

У росії запускають пропаганду у дитячих садках20.08.25, 04:47 • 3722 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Освіта
Україна