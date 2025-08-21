На ТОТ України окупанти позбавили дітей останніх днів канікул заради парадів до "дня прапора рф" - ЦНС
Окупаційні адміністрації планують примусові паради 22 серпня за участю школярів, студентів та бюджетників. Підлітків змушують носити прапори чужої держави, у багатьох містах - дефіцит води, але ресурси йдуть на святкову картинку.
На 22 серпня окупаційні адміністрації на ТОТ України планують масові виводи школярів, студентів, вчителів і бюджетників на паради. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Там назвиають примусову участь у "концертах" і показових акціях ще одним прикладом пропаганди під тиском.
Підлітків змушують носити прапори чужої держави. Водночас у багатьох містах - дефіцит води, але ресурси йдуть на святкову картинку
У ЦНС запевняють, що колаборанти, які влаштовують це "святкування", будуть притягнені до відповідальності.
На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" - проєкт "молодежь двух морєй" під контролем кремлівської "росмолодьожі".
