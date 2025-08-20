$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 52983 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13 • 88467 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 82379 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 80462 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 50551 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27 • 34215 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98368 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73692 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86817 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103972 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13 • 88467 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 12:09 • 82379 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 11:23 • 80462 перегляди
У росії запускають пропаганду у дитячих садках

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Пропагандистський проєкт кремля "розмови про важливе" з 1 вересня поширюється на дитячі садки. Уроки виправдовують "СВО" та глорифікують російських військових.

У росії запускають пропаганду у дитячих садках

Шкільний пропагандистський проєкт кремля "розмови про важливе" з 1 вересня цього року поширюють і на дитячі садки. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Пропагандистські уроки, які складаються з виправдання "сво", глорифікації російських військових та зустрічей з учасниками війни проти України, багато з яких є воєнними та кримінальними злочинцями, відтепер будуть проводити не лише в школах, а й в дитячих садках для дітей від трьох років

- йдеться у повідомленні.

"Від початку повномасштабного вторгнення кремль системно посилює пропаганду, одночасно придушуючи залишки свободи слова та караючи за будь-який прояв нелояльності. При цьому пропаганді з-поміж дітей та підлітків приділяється особлива увага", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" - проєкт "молодежь двух морєй" під контролем кремлівської "росмолодьожі". 

На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС17.08.25, 07:45 • 5761 перегляд

Віта Зеленецька

Війна
Володимир Путін
Освіта
Дитина
Херсонська область
Україна