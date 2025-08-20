У росії запускають пропаганду у дитячих садках
Київ • УНН
Пропагандистський проєкт кремля "розмови про важливе" з 1 вересня поширюється на дитячі садки. Уроки виправдовують "СВО" та глорифікують російських військових.
Шкільний пропагандистський проєкт кремля "розмови про важливе" з 1 вересня цього року поширюють і на дитячі садки. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Пропагандистські уроки, які складаються з виправдання "сво", глорифікації російських військових та зустрічей з учасниками війни проти України, багато з яких є воєнними та кримінальними злочинцями, відтепер будуть проводити не лише в школах, а й в дитячих садках для дітей від трьох років
"Від початку повномасштабного вторгнення кремль системно посилює пропаганду, одночасно придушуючи залишки свободи слова та караючи за будь-який прояв нелояльності. При цьому пропаганді з-поміж дітей та підлітків приділяється особлива увага", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни запускають онлайн-школу "нових медіа" - проєкт "молодежь двух морєй" під контролем кремлівської "росмолодьожі".
