В России запускают пропаганду в детских садах
Киев • УНН
Пропагандистский проект кремля "разговоры о важном" с 1 сентября распространяется на детские сады. Уроки оправдывают "СВО" и глорифицируют российских военных.
Школьный пропагандистский проект Кремля "Разговоры о важном" с 1 сентября этого года распространяют и на детские сады. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Пропагандистские уроки, состоящие из оправдания "сво", глорификации российских военных и встреч с участниками войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками, отныне будут проводить не только в школах, но и в детских садах для детей от трех лет
"С начала полномасштабного вторжения Кремль системно усиливает пропаганду, одновременно подавляя остатки свободы слова и наказывая за любое проявление нелояльности. При этом пропаганде среди детей и подростков уделяется особое внимание", - добавили в ЦПД.
