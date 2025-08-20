$41.260.08
19 августа, 12:26 • 53129 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 88920 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 82673 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 80721 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 50725 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34262 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98411 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73714 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86826 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103978 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
В России запускают пропаганду в детских садах

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Пропагандистский проект кремля "разговоры о важном" с 1 сентября распространяется на детские сады. Уроки оправдывают "СВО" и глорифицируют российских военных.

В России запускают пропаганду в детских садах

Школьный пропагандистский проект Кремля "Разговоры о важном" с 1 сентября этого года распространяют и на детские сады. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Пропагандистские уроки, состоящие из оправдания "сво", глорификации российских военных и встреч с участниками войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками, отныне будут проводить не только в школах, но и в детских садах для детей от трех лет

- говорится в сообщении.

"С начала полномасштабного вторжения Кремль системно усиливает пропаганду, одновременно подавляя остатки свободы слова и наказывая за любое проявление нелояльности. При этом пропаганде среди детей и подростков уделяется особое внимание", - добавили в ЦПД.

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине россияне запускают онлайн-школу "новых медиа" - проект "Молодежь двух морей" под контролем кремлевской "Росмолодежи". 

На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС17.08.25, 07:45 • 5764 просмотра

Вита Зеленецкая

Война
Владимир Путин
Образование
Ребенок
Херсонская область
Украина