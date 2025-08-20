Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 серпня, 12:26 • 52150 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85475 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80262 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78560 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 49190 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33895 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98084 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73565 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86728 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103920 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
70%
748мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії 19 серпня, 13:29 • 4556 перегляди
Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19 серпня, 15:19 • 6680 перегляди
США депортували перших українських біженців19 серпня, 15:55 • 10900 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14669 перегляди
Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні17:32 • 9688 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85481 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80266 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 61820 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78562 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 66709 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14685 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 52847 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 115704 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 67872 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 123755 перегляди
Актуальне
Fox News
Вибори
Друга світова війна
Instagram
Нафта

Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Працівники ДБР викрили керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Вона незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника "Гнідавські болота" на Волині.

Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру

Працівники Державного бюро розслідувань викрили чинну керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області на розбазарюванні земель природно-заповідного фонду. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Зазначається, що працюючи на Волині керівниця незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника "Гнідавські болота".

Це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім та нинішнім топпосадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області.

Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.

Оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління. Вона протиправно "оформила" громадянину гектар землі у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого біля Луцька

- йдеться у дописі.

Як повідомили в ДБР, ця територія є об’єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність.

Нагадаємо

ДБР повідомило про підозру керівнику Держгеокадастру однієї із західних областей, який, перебуваючи на посаді в Чернівцях, незаконно передав у приватну власність земельні ділянки на понад 2 млн гривень. Йому загрожує до шести років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.

Привласнення, зловживання службовим становищем та земельний дерибан: на Волині викрито масштабні розтрати на мільйони гривень - Кравченко18.08.25, 16:48 • 2396 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Чернівецька область
Хмельницька область
Волинська область
Чернівці
Луцьк