Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру

Працівники Державного бюро розслідувань викрили чинну керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області на розбазарюванні земель природно-заповідного фонду. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.

Зазначається, що працюючи на Волині керівниця незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника "Гнідавські болота".

Це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім та нинішнім топпосадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області.

Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.

Оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління. Вона протиправно "оформила" громадянину гектар землі у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого біля Луцька