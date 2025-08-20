Заповідні землі на Волині "пішли з молотка" за безцінь: ДБР викрило топчиновника Держгеокадастру
Працівники ДБР викрили керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Вона незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника "Гнідавські болота" на Волині.
Працівники Державного бюро розслідувань викрили чинну керівницю обласного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області на розбазарюванні земель природно-заповідного фонду. Про це інформує УНН з посиланням на ДБР.
Зазначається, що працюючи на Волині керівниця незаконно передала у приватну власність земельну ділянку заказника "Гнідавські болота".
Це вже третя підозра з початку року, вручена колишнім та нинішнім топпосадовцям ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
Працівники ДБР викрили на зловживаннях майже всіх керівників, які очолювали цю установу за останні 5 років.
Оборудка була організована ще у 2017 році, коли жінка перебувала на посаді заступниці керівника Волинського управління. Вона протиправно "оформила" громадянину гектар землі у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого біля Луцька
Як повідомили в ДБР, ця територія є об’єктом природно-заповідного фонду, має особливу екологічну цінність і не може бути передана у приватну власність.
ДБР повідомило про підозру керівнику Держгеокадастру однієї із західних областей, який, перебуваючи на посаді в Чернівцях, незаконно передав у приватну власність земельні ділянки на понад 2 млн гривень. Йому загрожує до шести років позбавлення волі за зловживання службовим становищем.
