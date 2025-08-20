Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра
Киев • УНН
Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области. Она незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника "Гнидавские болота" на Волыни.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили действующую руководительницу областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области на разбазаривании земель природно-заповедного фонда. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Отмечается, что, работая на Волыни, руководительница незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника "Гнидавские болота".
Это уже третье подозрение с начала года, врученное бывшим и нынешним топ-чиновникам ГУ Госгеокадастра в Волынской области.
Сотрудники ГБР разоблачили в злоупотреблениях почти всех руководителей, возглавлявших это учреждение за последние 5 лет.
Сделка была организована еще в 2017 году, когда женщина занимала должность заместителя руководителя Волынского управления. Она противоправно "оформила" гражданину гектар земли в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного возле Луцка
Как сообщили в ГБР, эта территория является объектом природно-заповедного фонда, имеет особую экологическую ценность и не может быть передана в частную собственность.
Напомним
ГБР сообщило о подозрении руководителю Госгеокадастра одной из западных областей, который, находясь на должности в Черновцах, незаконно передал в частную собственность земельные участки на более чем 2 млн гривен. Ему грозит до шести лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением.
