19 августа, 12:26 • 52014 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 84980 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 79923 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 78278 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 48993 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33844 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98047 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73544 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86713 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103915 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области. Она незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника "Гнидавские болота" на Волыни.

Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили действующую руководительницу областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области на разбазаривании земель природно-заповедного фонда. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Отмечается, что, работая на Волыни, руководительница незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника "Гнидавские болота".

Это уже третье подозрение с начала года, врученное бывшим и нынешним топ-чиновникам ГУ Госгеокадастра в Волынской области.

Сотрудники ГБР разоблачили в злоупотреблениях почти всех руководителей, возглавлявших это учреждение за последние 5 лет.

Сделка была организована еще в 2017 году, когда женщина занимала должность заместителя руководителя Волынского управления. Она противоправно "оформила" гражданину гектар земли в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного возле Луцка

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, эта территория является объектом природно-заповедного фонда, имеет особую экологическую ценность и не может быть передана в частную собственность.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении руководителю Госгеокадастра одной из западных областей, который, находясь на должности в Черновцах, незаконно передал в частную собственность земельные участки на более чем 2 млн гривен. Ему грозит до шести лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

Присвоение, злоупотребление служебным положением и земельный дерибан: на Волыни разоблачены масштабные растраты на миллионы гривен - Кравченко18.08.25, 16:48 • 2394 просмотра

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Черновицкая область
Хмельницкая область
Волынская область
Черновцы
Луцк