Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили действующую руководительницу областного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области на разбазаривании земель природно-заповедного фонда. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что, работая на Волыни, руководительница незаконно передала в частную собственность земельный участок заказника "Гнидавские болота".

Это уже третье подозрение с начала года, врученное бывшим и нынешним топ-чиновникам ГУ Госгеокадастра в Волынской области.

Сотрудники ГБР разоблачили в злоупотреблениях почти всех руководителей, возглавлявших это учреждение за последние 5 лет.

Сделка была организована еще в 2017 году, когда женщина занимала должность заместителя руководителя Волынского управления. Она противоправно "оформила" гражданину гектар земли в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного возле Луцка