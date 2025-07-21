Посадовець Держгеокадастру отримав підозру через роздачу землі

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику Держгеокадастру однієї з західних областей у зловживанні з розподілом земель, посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі, пише УНН з посиланням на ДБР.

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"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ГУ Держгеокадастру у Чернівецькій області, який наразі обіймає аналогічну посаду в іншій західній області", - говориться у повідомленні бюро.

ДБР не вказує, про яку з областей ідеться, але на оприлюдненій бюро світлині видно табличку ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

Посадовця, як вказано, підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі на понад 2 млн гривень. Слідчі встановили, що у 2020-2021 роках, перебуваючи на посаді в Чернівцях, чиновник підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність земельних ділянок загальною площею понад 1,4 га.

"Ділянки розташовані у Чернівцях та в селі Здобрув Заставнівського району. Формально землю, у тому числі в обласному центрі, виділяли під особисте селянське господарство. Проте, вона належала територіальним громадам, а отже - не могла бути роздана без погодження з ними", - пояснили в ДБР.

Зазначається, що всі документи оформлювались у максимально стислий термін. Посадовець, за даними ДБР, контролював цей процес і віддавав накази пришвидшити розгляд заяв, пов’язаних із конкретними замовниками.

Окрім того, ДБР також перевіряє можливу корупційну складову. Зокрема, слідство вивчає мотиви таких рішень та встановлює всіх, хто можливо був причетний до оборудки.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до шести років перебування за гратами.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також його мають намір відсторонити від займаної посади.

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