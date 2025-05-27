ВАКС засудив ексначальника Держгеокадастру Вінниччини за розстрату майна: скільки йому присудили

Вищий антикорупційний суд України визнав винним ексначальника Головного управління Держгеокадастру Вінниччини Юрія Козака. Йому призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.

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Колишнього начальника звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому призначили покарання у вигляді 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в держорганах строком на 2 роки.

Водночас суд звільнив Козака від відповідальності за службове підроблення через сплив строків давності. Суд також задовольнив позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11,6 млн грн і конфіскував у нього земельні ділянки, які були незаконно передані у приватну власність.

На Козака покладені наступні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

носити електронний засіб контролю;

не відлучатися за межі Вінниці без дозволу прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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