ВАКС засудив ексначальника Держгеокадастру Вінниччини за розстрату майна: скільки йому присудили
Київ • УНН
Юрія Козака визнали винним у привласненні майна та призначили 8 років позбавлення волі. Також він має відшкодувати 11,6 млн грн збитків та позбавлений права обіймати посади.
Вищий антикорупційний суд України визнав винним ексначальника Головного управління Держгеокадастру Вінниччини Юрія Козака. Йому призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.
Деталі
Колишнього начальника звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому призначили покарання у вигляді 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в держорганах строком на 2 роки.
Водночас суд звільнив Козака від відповідальності за службове підроблення через сплив строків давності. Суд також задовольнив позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11,6 млн грн і конфіскував у нього земельні ділянки, які були незаконно передані у приватну власність.
На Козака покладені наступні обов’язки:
- прибувати за кожною
вимогою до суду;
- повідомляти суд про
зміну свого місця проживання та місця роботи;
- носити електронний
засіб контролю;
- не відлучатися за
межі Вінниці без дозволу прокурора або суду;
- здати на зберігання
до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за
кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
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