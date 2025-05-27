ВАКС засудив ексначальника Держгеокадастру Вінниччини за розстрату майна: скільки йому присудили

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 57333 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 60079 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 76194 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 133266 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 213004 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 181359 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 182255 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 163999 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 115386 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 100156 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
62%
745мм
Популярнi новини

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 91345 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 85259 перегляди

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

27 травня, 12:27 • 48784 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 57187 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 49937 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 50784 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 58092 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 57320 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 177953 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 567124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

17:27 • 10921 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 16859 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 85872 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 91937 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 90898 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

ВАКС засудив ексначальника Держгеокадастру Вінниччини за розстрату майна: скільки йому присудили

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Юрія Козака визнали винним у привласненні майна та призначили 8 років позбавлення волі. Також він має відшкодувати 11,6 млн грн збитків та позбавлений права обіймати посади.

ВАКС засудив ексначальника Держгеокадастру Вінниччини за розстрату майна: скільки йому присудили

Вищий антикорупційний суд України визнав винним ексначальника Головного управління Держгеокадастру Вінниччини Юрія Козака. Йому призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.

Деталі

Колишнього начальника звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому призначили покарання у вигляді 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в держорганах строком на 2 роки.

Водночас суд звільнив Козака від відповідальності за службове підроблення через сплив строків давності. Суд також задовольнив позов прокурора про відшкодування збитків на суму 11,6 млн грн і конфіскував у нього земельні ділянки, які були незаконно передані у приватну власність.

На Козака покладені наступні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до суду;
    • повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
      • носити електронний засіб контролю;
        • не відлучатися за межі Вінниці без дозволу прокурора або суду;
          • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

            Нагадаємо

            Національне агентство запобігання корупції виявило порушення на 36,8 млн грн у деклараціях 18 посадовців територіальних центрів комплектування за 2024-2025 роки.

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            СуспільствоПолітикаКримінал та НП
            Вінницька область
            Вищий антикорупційний суд України
            Brent
            $63.42
            Bitcoin
            $110,303.10
            S&P 500
            $5,921.67
            Tesla
            $363.05
            Газ TTF
            $37.01
            Золото
            $3,328.14
            Ethereum
            $2,670.23