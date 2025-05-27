ВАКС приговорил экс-начальника Госгеокадастра Винницкой области за растрату имущества: сколько ему присудили

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным экс-начальника Главного управления Госгеокадастра Винницкой области Юрия Козака. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВАКС.

Детали

Бывшего начальника обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 2 года.

В то же время суд освободил Козака от ответственности за служебный подлог из-за истечения сроков давности. Суд также удовлетворил иск прокурора о возмещении убытков на сумму 11,6 млн грн и конфисковал у него земельные участки, которые были незаконно переданы в частную собственность.

На Козака возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы;

носить электронное средство контроля;

не отлучаться за пределы Винницы без разрешения прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним

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