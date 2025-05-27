ВАКС приговорил экс-начальника Госгеокадастра Винницкой области за растрату имущества: сколько ему присудили
Киев • УНН
Юрия Козака признали виновным в присвоении имущества и назначили 8 лет лишения свободы. Также он должен возместить 11,6 млн грн убытков и лишен права занимать должности.
Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным экс-начальника Главного управления Госгеокадастра Винницкой области Юрия Козака. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВАКС.
Детали
Бывшего начальника обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 2 года.
В то же время суд освободил Козака от ответственности за служебный подлог из-за истечения сроков давности. Суд также удовлетворил иск прокурора о возмещении убытков на сумму 11,6 млн грн и конфисковал у него земельные участки, которые были незаконно переданы в частную собственность.
На Козака возложены следующие обязанности:
- прибывать по каждому
требованию в суд;
- сообщать суду об
изменении своего места жительства и места работы;
- носить электронное
средство контроля;
- не отлучаться за
пределы Винницы без разрешения прокурора или суда;
- сдать на хранение
в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за
границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Напомним
Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило нарушения на 36,8 млн грн в декларациях 18 должностных лиц территориальных центров комплектования за 2024-2025 годы.