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Чиновник Госгеокадастра получил подозрение из-за раздачи земли

Киев • УНН

 • 444 просмотра

ГБР сообщило о подозрении руководителю Госгеокадастра одной из западных областей, который, находясь на должности в Черновцах, незаконно передал в частную собственность земельные участки на более чем 2 млн гривен. Ему грозит до шести лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением.

Чиновник Госгеокадастра получил подозрение из-за раздачи земли

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении руководителю Госгеокадастра одной из западных областей в злоупотреблении при распределении земель, должностному лицу грозит до шести лет лишения свободы, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику ГУ Госгеокадастра в Черновицкой области, который сейчас занимает аналогичную должность в другой западной области", - говорится в сообщении бюро.

ГБР не указывает, о какой из областей идет речь, но на обнародованной бюро фотографии видна табличка ГУ Госгеокадастра в Ивано-Франковской области.

Должностное лицо, как указано, подозревают в злоупотреблении служебным положением при раздаче земли на более чем 2 млн гривен. Следователи установили, что в 2020-2021 годах, находясь на должности в Черновцах, чиновник подписал ряд приказов о незаконной передаче в частную собственность земельных участков общей площадью более 1,4 га.

"Участки расположены в Черновцах и в селе Здобрув Заставновского района. Формально землю, в том числе в областном центре, выделяли под личное крестьянское хозяйство. Однако, она принадлежала территориальным общинам, а значит - не могла быть роздана без согласования с ними", - пояснили в ГБР.

Отмечается, что все документы оформлялись в максимально сжатые сроки. Должностное лицо, по данным ГБР, контролировало этот процесс и отдавало приказы ускорить рассмотрение заявлений, связанных с конкретными заказчиками.

Кроме того, ГБР также проверяет возможную коррупционную составляющую. В частности, следствие изучает мотивы таких решений и устанавливает всех, кто возможно был причастен к сделке.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Также его намерены отстранить от занимаемой должности.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
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