Заманив 9-річну дівчинку на горище і вчинив насильницькі дії: на Київщині чоловіку повідомили про підозру
Київ • УНН
У Бучанському районі Київської області 59-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У Бучанському районі Київської області правоохоронці повідомили про підозру 59-річному чоловіку, який вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини, передає УНН із посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
За даними слідства, подія сталася ще у вересні 2025 року, проте відомо про неї стало після звернення матері постраждалої дівчинки до поліції.
Встановлено, що зловмисник, перебуваючи у себе вдома, заманив 9-річну гостю на горище. Там, ігноруючи волю дитини, він вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.
Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику (ч. 4 ст. 153 ККУ).
Суд уже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
