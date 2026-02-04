Заманив 9-річну дівчинку на горище і вчинив насильницькі дії: на Київщині чоловіку повідомили про підозру

$43.190.22
50.950.04
ukenru
15:02 • 422 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
14:49 • 1920 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 13168 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 21490 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 17355 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 20976 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34887 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50043 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39922 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 37036 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 33989 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 21553 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 39484 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 18658 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 11256 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 18689 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 55009 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 56413 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 95354 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 103681 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 1346 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 25504 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25203 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 27843 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 34496 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Brent

Заманив 9-річну дівчинку на горище і вчинив насильницькі дії: на Київщині чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Бучанському районі Київської області 59-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заманив 9-річну дівчинку на горище і вчинив насильницькі дії: на Київщині чоловіку повідомили про підозру

У Бучанському районі Київської області правоохоронці повідомили про підозру 59-річному чоловіку, який вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини, передає УНН із посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

За даними слідства, подія сталася ще у вересні 2025 року, проте відомо про неї стало після звернення матері постраждалої дівчинки до поліції.

Встановлено, що зловмисник, перебуваючи у себе вдома, заманив 9-річну гостю на горище. Там, ігноруючи волю дитини, він вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Приховувала сексуальне насильство над дітьми: на Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку02.02.26, 16:32 • 3581 перегляд

Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику (ч. 4 ст. 153 ККУ).

Суд уже обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Кривому Розі 4-річний хлопчик загинув від катувань матері та її співмешканця за "непослух". Судово-медична експертиза виявила численні травми, а причиною смерті став травматичний шок. Прокурори скерували справу до суду, а посадовицю служби у справах дітей відсторонили за службову недбалість.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НПКиївська область
Київська область
Кривий Ріг