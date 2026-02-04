Заманив 9-летнюю девочку на чердак и совершил насильственные действия: в Киевской области мужчине сообщили о подозрении
В Бучанском районе Киевской области 59-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Бучанском районе Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 59-летнему мужчине, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, передает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
По данным следствия, событие произошло еще в сентябре 2025 года, однако известно о нем стало после обращения матери пострадавшей девочки в полицию.
Установлено, что злоумышленник, находясь у себя дома, заманил 9-летнюю гостью на чердак. Там, игнорируя волю ребенка, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили о подозрении злоумышленнику (ч. 4 ст. 153 УКУ).
Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним
