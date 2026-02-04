У Кривому Розі від жорстоких катувань загинув 4-річний хлопчик: судитимуть матір, її співмешканця та посадовицю соцслужби
Київ • УНН
У Кривому Розі 4-річний хлопчик загинув від катувань матері та її співмешканця за "непослух". Судово-медична експертиза виявила численні травми, а причиною смерті став травматичний шок. Прокурори скерували справу до суду, а посадовицю служби у справах дітей відсторонили за службову недбалість.
У Кривому Розі Дніпропетровської області загинув 4-річний хлопчик, якого впродовж кількох діб жорстоко катували власна мати та її співмешканець. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, дитину били руками, ногами та металевою трубою нібито за "непослух", а також за те, що хлопчик узяв без дозволу хліб і печиво.
Судово-медична експертиза зафіксувала у малюка десятки тілесних ушкоджень, зокрема тяжку черепно-мозкову травму, перелом зап’ястя, вивих плеча та численні забої. Причиною смерті став травматичний шок.
Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт щодо матері дитини та її співмешканця. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.
Водночас слідство встановило, що служба у справах дітей була обізнана про критичну ситуацію в родині, однак не вжила необхідних заходів для захисту хлопчика.
Посадовицю, яка мала контролювати умови проживання дитини, підозрюють у службовій недбалості та відсторонили від виконання обов’язків.
Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов наголосив, що смерть дитини стала наслідком не лише домашнього насильства, а й бездіяльності відповідних служб. За його словами, прокуратура домагатиметься найсуворішого покарання для всіх причетних до трагедії.
Нагадаємо
На Львівщині правоохоронці вилучили сімох дітей з багатодітної родини через неналежний догляд. 6-місячний хлопчик потрапив до лікарні з туберкульозом, а його дворічний брат отримав опіки окропом.