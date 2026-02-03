Немовля з туберкульозом та дворічна дитина з опіками: на Львівщині вилучили сімох дітей із багатодітної родини

У багатодітній сім’ї на Львівщині правоохоронці зафіксували тяжкі наслідки неналежного догляду за дітьми, у зв’язку з чим усіх сімох неповнолітніх тимчасово вилучили та помістили у безпечні умови. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 6-місячного хлопчика доправили до лікарні із судомами, грипом А та набутим туберкульозом. За кілька днів його дворічний брат отримав опіки голови, ока та вуха після того, як вилив на себе окріп у момент відсутності батьків.

Старші діти самостійно звернулися по допомогу до сусідки, яка викликала медиків.

Наразі обидва хлопчики перебувають у лікарні Львова та отримують необхідну медичну допомогу.

Жовківська окружна прокуратура повідомила матері про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дітьми, що призвело до тяжких наслідків. Також триває перевірка дій батька та можливих порушень з боку соціальних служб.

Правоохоронці встановили, що умови проживання дітей були небезпечними для життя і здоров’я. У зв’язку з цим прокуратура та поліція ініціювали тимчасове вилучення всіх семи дітей і помістили їх до спеціалізованого закладу.

Досудове розслідування триває. Його здійснює поліція Львівського району.

Нагадаємо

Правоохоронці розслідують неналежний догляд за дітьми в інтернаті Донецької області, де у 2022 році загинула дитина. Дві медсестри залишили без нагляду вихованок, одна з яких задушила іншу.