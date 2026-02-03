Немовля з туберкульозом та дворічна дитина з опіками: на Львівщині вилучили сімох дітей із багатодітної родини

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 6928 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 11505 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 7766 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 17261 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 28923 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 29158 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27114 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28826 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34026 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43406 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.7м/с
70%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 16375 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 10131 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 15087 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 47980 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 23462 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 48386 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 61219 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 46336 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 49902 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 130571 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Федір Веніславський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 4606 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 26870 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 27593 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 26905 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 25471 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Немовля з туберкульозом та дворічна дитина з опіками: на Львівщині вилучили сімох дітей із багатодітної родини

Київ • УНН

 • 364 перегляди

На Львівщині правоохоронці вилучили сімох дітей з багатодітної родини через неналежний догляд. 6-місячний хлопчик потрапив до лікарні з туберкульозом, а його дворічний брат отримав опіки окропом.

Немовля з туберкульозом та дворічна дитина з опіками: на Львівщині вилучили сімох дітей із багатодітної родини

У багатодітній сім’ї на Львівщині правоохоронці зафіксували тяжкі наслідки неналежного догляду за дітьми, у зв’язку з чим усіх сімох неповнолітніх тимчасово вилучили та помістили у безпечні умови. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 6-місячного хлопчика доправили до лікарні із судомами, грипом А та набутим туберкульозом. За кілька днів його дворічний брат отримав опіки голови, ока та вуха після того, як вилив на себе окріп у момент відсутності батьків.

Старші діти самостійно звернулися по допомогу до сусідки, яка викликала медиків.

Наразі обидва хлопчики перебувають у лікарні Львова та отримують необхідну медичну допомогу.

Жовківська окружна прокуратура повідомила матері про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дітьми, що призвело до тяжких наслідків. Також триває перевірка дій батька та можливих порушень з боку соціальних служб.

Правоохоронці встановили, що умови проживання дітей були небезпечними для життя і здоров’я. У зв’язку з цим прокуратура та поліція ініціювали тимчасове вилучення всіх семи дітей і помістили їх до спеціалізованого закладу.

Досудове розслідування триває. Його здійснює поліція Львівського району.

Нагадаємо

Правоохоронці розслідують неналежний догляд за дітьми в інтернаті Донецької області, де у 2022 році загинула дитина. Дві медсестри залишили без нагляду вихованок, одна з яких задушила іншу.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НП
Донецька область
Львів