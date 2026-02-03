Младенец с туберкулезом и двухлетний ребенок с ожогами: на Львовщине изъяли семерых детей из многодетной семьи

В многодетной семье на Львовщине правоохранители зафиксировали тяжелые последствия ненадлежащего ухода за детьми, в связи с чем всех семерых несовершеннолетних временно изъяли и поместили в безопасные условия. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 6-месячного мальчика доставили в больницу с судорогами, гриппом А и приобретенным туберкулезом. Через несколько дней его двухлетний брат получил ожоги головы, глаза и уха после того, как вылил на себя кипяток в момент отсутствия родителей.

Старшие дети самостоятельно обратились за помощью к соседке, которая вызвала медиков.

Сейчас оба мальчика находятся в больнице Львова и получают необходимую медицинскую помощь.

Жолковская окружная прокуратура сообщила матери о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми, что привело к тяжелым последствиям. Также продолжается проверка действий отца и возможных нарушений со стороны социальных служб.

Правоохранители установили, что условия проживания детей были опасными для жизни и здоровья. В связи с этим прокуратура и полиция инициировали временное изъятие всех семи детей и поместили их в специализированное учреждение.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляет полиция Львовского района.

Напомним

Правоохранители расследуют ненадлежащий уход за детьми в интернате Донецкой области, где в 2022 году погиб ребенок. Две медсестры оставили без присмотра воспитанниц, одна из которых задушила другую.