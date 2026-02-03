Младенец с туберкулезом и двухлетний ребенок с ожогами: на Львовщине изъяли семерых детей из многодетной семьи
Киев • УНН
На Львовщине правоохранители изъяли семерых детей из многодетной семьи из-за ненадлежащего ухода. 6-месячный мальчик попал в больницу с туберкулезом, а его двухлетний брат получил ожоги кипятком.
В многодетной семье на Львовщине правоохранители зафиксировали тяжелые последствия ненадлежащего ухода за детьми, в связи с чем всех семерых несовершеннолетних временно изъяли и поместили в безопасные условия. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 6-месячного мальчика доставили в больницу с судорогами, гриппом А и приобретенным туберкулезом. Через несколько дней его двухлетний брат получил ожоги головы, глаза и уха после того, как вылил на себя кипяток в момент отсутствия родителей.
Старшие дети самостоятельно обратились за помощью к соседке, которая вызвала медиков.
Сейчас оба мальчика находятся в больнице Львова и получают необходимую медицинскую помощь.
Жолковская окружная прокуратура сообщила матери о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми, что привело к тяжелым последствиям. Также продолжается проверка действий отца и возможных нарушений со стороны социальных служб.
Правоохранители установили, что условия проживания детей были опасными для жизни и здоровья. В связи с этим прокуратура и полиция инициировали временное изъятие всех семи детей и поместили их в специализированное учреждение.
Досудебное расследование продолжается. Его осуществляет полиция Львовского района.
Напомним
