Младенец с туберкулезом и двухлетний ребенок с ожогами: на Львовщине изъяли семерых детей из многодетной семьи

11:49 • 6668 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 11172 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 7268 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 17010 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 28703 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 29053 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27033 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28786 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 33992 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43346 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto11:58 • 4336 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 26738 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 27467 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 26777 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 25346 просмотра
Младенец с туберкулезом и двухлетний ребенок с ожогами: на Львовщине изъяли семерых детей из многодетной семьи

Киев • УНН

 • 82 просмотра

На Львовщине правоохранители изъяли семерых детей из многодетной семьи из-за ненадлежащего ухода. 6-месячный мальчик попал в больницу с туберкулезом, а его двухлетний брат получил ожоги кипятком.

Младенец с туберкулезом и двухлетний ребенок с ожогами: на Львовщине изъяли семерых детей из многодетной семьи

В многодетной семье на Львовщине правоохранители зафиксировали тяжелые последствия ненадлежащего ухода за детьми, в связи с чем всех семерых несовершеннолетних временно изъяли и поместили в безопасные условия. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 6-месячного мальчика доставили в больницу с судорогами, гриппом А и приобретенным туберкулезом. Через несколько дней его двухлетний брат получил ожоги головы, глаза и уха после того, как вылил на себя кипяток в момент отсутствия родителей.

Старшие дети самостоятельно обратились за помощью к соседке, которая вызвала медиков.

Сейчас оба мальчика находятся в больнице Львова и получают необходимую медицинскую помощь.

Жолковская окружная прокуратура сообщила матери о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми, что привело к тяжелым последствиям. Также продолжается проверка действий отца и возможных нарушений со стороны социальных служб.

Правоохранители установили, что условия проживания детей были опасными для жизни и здоровья. В связи с этим прокуратура и полиция инициировали временное изъятие всех семи детей и поместили их в специализированное учреждение.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляет полиция Львовского района.

Напомним

Правоохранители расследуют ненадлежащий уход за детьми в интернате Донецкой области, где в 2022 году погиб ребенок. Две медсестры оставили без присмотра воспитанниц, одна из которых задушила другую.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Донецкая область
Львов