В Кривом Роге от жестоких пыток погиб 4-летний мальчик: будут судить мать, ее сожителя и сотрудницу соцслужбы
Киев • УНН
В Кривом Роге 4-летний мальчик погиб от пыток матери и ее сожителя за "непослушание". Судебно-медицинская экспертиза выявила многочисленные травмы, а причиной смерти стал травматический шок. Прокуроры направили дело в суд, а сотрудницу службы по делам детей отстранили за служебную халатность.
В Кривом Роге Днепропетровской области погиб 4-летний мальчик, которого в течение нескольких суток жестоко пытали собственная мать и ее сожитель. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, ребенка избивали руками, ногами и металлической трубой якобы за "непослушание", а также за то, что мальчик взял без разрешения хлеб и печенье.
Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у малыша десятки телесных повреждений, в том числе тяжелую черепно-мозговую травму, перелом запястья, вывих плеча и многочисленные ушибы. Причиной смерти стал травматический шок.
Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении матери ребенка и ее сожителя. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.
В то же время следствие установило, что служба по делам детей была осведомлена о критической ситуации в семье, однако не приняла необходимых мер для защиты мальчика.
Должностное лицо, которое должно было контролировать условия проживания ребенка, подозревается в служебной халатности и отстранено от исполнения обязанностей.
Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов подчеркнул, что смерть ребенка стала следствием не только домашнего насилия, но и бездействия соответствующих служб. По его словам, прокуратура будет добиваться самого сурового наказания для всех причастных к трагедии.
