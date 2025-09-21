$41.250.00
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ

Київ

 • 28 перегляди

Польські поліцейські вилучили об'єкт, схожий на дрон, знайдений землевласником у місті Корше. Це, ймовірно, один з російських дронів, що залетіли до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ

Польські поліцейські вилучили об'єкт, схожий на дрон. Його знайшов у полі, за кілька десятків метрів від будівель, землевласник у місті Корше (Кентшинський повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство). Це, ймовірно, останній з розшукуваних російських дронів, які залетіли до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, повідомляє УНН із посиланням на RMF FM.

Деталі

Зазначається, що дрон було знайдено в суботу близько 14:00. Знахідку зробив землевласник приблизно за 50 метрів від будівель.

Поліцейські, що перебували на визначеному місці, охороняли територію та об'єкт. Про знахідку також було повідомлено інші установи, зокрема Військову поліцію та прокурора з військових справ районної прокуратури в Ольштині. Під його керівництвом на місці події тривають процесуальні дії

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за неофіційною інформацією репортера видання, це, ймовірно, один з російських дронів, які залетіли у польський повітряний простір у ніч з 9 на 10 вересня.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

"Їх там не мало бути": Трамп пояснив появу російських дронів у Польщі19.09.25, 00:47 • 4180 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
НАТО
Польща