Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ
Київ • УНН
Польські поліцейські вилучили об'єкт, схожий на дрон, знайдений землевласником у місті Корше. Це, ймовірно, один з російських дронів, що залетіли до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.
Польські поліцейські вилучили об'єкт, схожий на дрон. Його знайшов у полі, за кілька десятків метрів від будівель, землевласник у місті Корше (Кентшинський повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство). Це, ймовірно, останній з розшукуваних російських дронів, які залетіли до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, повідомляє УНН із посиланням на RMF FM.
Деталі
Зазначається, що дрон було знайдено в суботу близько 14:00. Знахідку зробив землевласник приблизно за 50 метрів від будівель.
Поліцейські, що перебували на визначеному місці, охороняли територію та об'єкт. Про знахідку також було повідомлено інші установи, зокрема Військову поліцію та прокурора з військових справ районної прокуратури в Ольштині. Під його керівництвом на місці події тривають процесуальні дії
Вказується, що за неофіційною інформацією репортера видання, це, ймовірно, один з російських дронів, які залетіли у польський повітряний простір у ніч з 9 на 10 вересня.
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.
