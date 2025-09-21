$41.250.00
20 сентября, 15:23
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Польские полицейские изъяли объект, похожий на дрон, найденный землевладельцем в городе Корше. Это, вероятно, один из российских дронов, залетевших в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября.

Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ

Польские полицейские изъяли объект, похожий на дрон. Его нашел в поле, в нескольких десятках метров от зданий, землевладелец в городе Корше (Кентшинский уезд, Варминско-Мазурское воеводство). Это, вероятно, последний из разыскиваемых российских дронов, залетевших в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября, сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Подробности

Отмечается, что дрон был найден в субботу около 14:00. Находку сделал землевладелец примерно в 50 метрах от зданий.

Полицейские, находившиеся на определенном месте, охраняли территорию и объект. О находке также было сообщено другим учреждениям, в частности Военной полиции и прокурору по военным делам районной прокуратуры в Ольштыне. Под его руководством на месте происшествия продолжаются процессуальные действия

- говорится в сообщении.

Указывается, что по неофициальной информации репортера издания, это, вероятно, один из российских дронов, залетевших в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше19.09.25, 00:47 • 4180 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
НАТО
Польша