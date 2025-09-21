Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ

Польские полицейские изъяли объект, похожий на дрон. Его нашел в поле, в нескольких десятках метров от зданий, землевладелец в городе Корше (Кентшинский уезд, Варминско-Мазурское воеводство). Это, вероятно, последний из разыскиваемых российских дронов, залетевших в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября, сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Подробности

Отмечается, что дрон был найден в субботу около 14:00. Находку сделал землевладелец примерно в 50 метрах от зданий.

Полицейские, находившиеся на определенном месте, охраняли территорию и объект. О находке также было сообщено другим учреждениям, в частности Военной полиции и прокурору по военным делам районной прокуратуры в Ольштыне. Под его руководством на месте происшествия продолжаются процессуальные действия - говорится в сообщении.

Указывается, что по неофициальной информации репортера издания, это, вероятно, один из российских дронов, залетевших в польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

