Захоплення окупантами Родинського - фейк, місто під контролем ЗСУ
Київ • УНН
Українські оборонці запевнили, що Родинське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, спростовуючи фейкову інформацію рф про його "взяття". Загарбники контролюють лише невелику кількість набоїв кількох піхотинців, які зайшли на околиці міста.
Українські оборонці запевнили, що Родинське у Донецькій області під контролем ЗСУ. Заява зроблена у відповідь на фейкову інформацію з боку рф, про те, що нібито відбулось "взяття" цього населенного пункту.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу 1-го корпусу НГУ "Азов".
Деталі
Родинське – під контролем Сил оборони України. "Взяття" населеного пункту загарбниками - не відповідає дійсності.
В пресслужбі НГУ "Азов" додали, що під контролем окупантів перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які спромоглись зайти на околиці Родинського.
Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію рф про оточення 5 тисяч українських військових на Куп’янському та Покровському напрямках, назвавши її брехнею, спрямованою на США.