Захват оккупантами Родинского - фейк, город под контролем ВСУ
Киев • УНН
Украинские защитники заверили, что Родинское в Донецкой области находится под контролем ВСУ, опровергая фейковую информацию РФ о его "взятии". Захватчики контролируют лишь небольшое количество патронов нескольких пехотинцев, зашедших на окраины города.
Украинские защитники заверили, что Родинское в Донецкой области под контролем ВСУ. Заявление сделано в ответ на фейковую информацию со стороны РФ о том, что якобы состоялось "взятие" этого населенного пункта.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу 1-го корпуса НГУ "Азов".
Подробности
Родинское – под контролем Сил обороны Украины. "Взятие" населенного пункта захватчиками – не соответствует действительности.
В пресс-службе НГУ "Азов" добавили, что под контролем оккупантов находится лишь количество патронов нескольких пехотинцев, которые смогли зайти на окраины Родинского.
Проводится поиск и ликвидация всех желающих установить "триколор" на украинской земле.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию РФ об окружении 5 тысяч украинских военных на Купянском и Покровском направлениях, назвав ее ложью, направленной на США.