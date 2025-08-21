Заяви лаврова ставлять під сумнів мирні переговори та припинення вогню в Україні
Київ • УНН
сергій лавров критикує мирні ініціативи Трампа, звинувачуючи Захід у підриві "прогресу" з путіним. Це відбувається на тлі найбільшої за місяць повітряної атаки росії по Україні.
Жорсткі заяви голови російського мзс сергія лаврова поставили під сумнів будь-які перспективи мирних переговорів щодо України. На тлі масштабної повітряної атаки росії, що стала найбільшою за останній місяць, кремль демонструє агресію, а не готовність до дипломатії. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ рф уже другий день поспіль відкрито критикує зусилля Дональда Трампа щодо пошуку формули миру. Він назвав "коаліцію охочих" на Заході спробою підірвати нібито "прогрес", досягнутий між путіним і Трампом на їхній зустрічі на Алясці. Також лавров звинуватив союзників України у "відволіканні уваги від коренів війни".
Аналітики наголошують, що ця риторика спрямована на посилення розбіжностей між США та європейськими партнерами. Водночас остання масована атака рф по українських містах підкреслює: дії москви далекі від заявленого бажання миру.
Експерти вважають, що найближчим часом ключовим стане те, як сам Дональд Трамп відреагує на ці виклики та чи зможе зберегти підтримку союзників у переговорах із кремлем.
Нагадаємо
російський лідер володимир путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.
Голова Офісу президента заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Україна довіряє лише гарантіям від США, європейських країн та "Коаліції охочих".