Заяви лаврова ставлять під сумнів мирні переговори та припинення вогню в Україні

Ексклюзив
12:55 • 366 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 3710 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 2252 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 10458 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 28793 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 38839 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 42505 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 67664 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 168846 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 71488 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 63759 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 10316 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 46196 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 30240 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 27288 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 3702 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 27543 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 84003 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 168820 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 136760 перегляди
Заяви лаврова ставлять під сумнів мирні переговори та припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 74 перегляди

сергій лавров критикує мирні ініціативи Трампа, звинувачуючи Захід у підриві "прогресу" з путіним. Це відбувається на тлі найбільшої за місяць повітряної атаки росії по Україні.

Заяви лаврова ставлять під сумнів мирні переговори та припинення вогню в Україні

Жорсткі заяви голови російського мзс сергія лаврова поставили під сумнів будь-які перспективи мирних переговорів щодо України. На тлі масштабної повітряної атаки росії, що стала найбільшою за останній місяць, кремль демонструє агресію, а не готовність до дипломатії. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ рф уже другий день поспіль відкрито критикує зусилля Дональда Трампа щодо пошуку формули миру. Він назвав "коаліцію охочих" на Заході спробою підірвати нібито "прогрес", досягнутий між путіним і Трампом на їхній зустрічі на Алясці. Також лавров звинуватив союзників України у "відволіканні уваги від коренів війни".

Аналітики наголошують, що ця риторика спрямована на посилення розбіжностей між США та європейськими партнерами. Водночас остання масована атака рф по українських містах підкреслює: дії москви далекі від заявленого бажання миру.

Експерти вважають, що найближчим часом ключовим стане те, як сам Дональд Трамп відреагує на ці виклики та чи зможе зберегти підтримку союзників у переговорах із кремлем.

Нагадаємо

російський лідер володимир путін готовий до зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч можлива за умови добре опрацьованих питань, що потребують розгляду на вищому рівні.

Голова Офісу президента заявив, що слова путіна про мир нічого не варті без реальних дій. Україна довіряє лише гарантіям від США, європейських країн та "Коаліції охочих".

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Офіс Президента України
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна