Заявления лаврова ставят под сомнение мирные переговоры и прекращение огня в Украине

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 316 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 3476 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 2102 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 10376 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 28631 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 38709 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 42379 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 67556 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 168614 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 71441 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
40%
745мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 63262 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 10141 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 45682 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 29730 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 26377 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 3436 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 27220 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 83831 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 168590 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 136589 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 49075 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 44932 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 45009 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 73126 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 88765 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Нефть
Гривна
Крылатая ракета

Заявления лаврова ставят под сомнение мирные переговоры и прекращение огня в Украине

Киев • УНН

 • 56 просмотра

сергей лавров критикует мирные инициативы Трампа, обвиняя Запад в подрыве "прогресса" с путиным. Это происходит на фоне крупнейшей за месяц воздушной атаки россии по Украине.

Заявления лаврова ставят под сомнение мирные переговоры и прекращение огня в Украине

Жесткие заявления главы российского мид сергея лаврова поставили под сомнение любые перспективы мирных переговоров по Украине. На фоне масштабной воздушной атаки россии, ставшей крупнейшей за последний месяц, кремль демонстрирует агрессию, а не готовность к дипломатии. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

министр иностранных дел рф уже второй день подряд открыто критикует усилия Дональда Трампа по поиску формулы мира. Он назвал "коалицию желающих" на Западе попыткой подорвать якобы "прогресс", достигнутый между путиным и Трампом на их встрече на Аляске. Также лавров обвинил союзников Украины в "отвлечении внимания от корней войны".

Аналитики отмечают, что эта риторика направлена на усиление разногласий между США и европейскими партнерами. В то же время последняя массированная атака рф по украинским городам подчеркивает: действия москвы далеки от заявленного желания мира.

Эксперты считают, что в ближайшее время ключевым станет то, как сам Дональд Трамп отреагирует на эти вызовы и сможет ли сохранить поддержку союзников в переговорах с кремлем.

Напомним

российский лидер владимир путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

Глава Офиса президента заявил, что слова путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Украина доверяет только гарантиям от США, европейских стран и "Коалиции желающих".

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Офис Президента Украины
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина