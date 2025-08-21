Заявления лаврова ставят под сомнение мирные переговоры и прекращение огня в Украине

Жесткие заявления главы российского мид сергея лаврова поставили под сомнение любые перспективы мирных переговоров по Украине. На фоне масштабной воздушной атаки россии, ставшей крупнейшей за последний месяц, кремль демонстрирует агрессию, а не готовность к дипломатии. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

министр иностранных дел рф уже второй день подряд открыто критикует усилия Дональда Трампа по поиску формулы мира. Он назвал "коалицию желающих" на Западе попыткой подорвать якобы "прогресс", достигнутый между путиным и Трампом на их встрече на Аляске. Также лавров обвинил союзников Украины в "отвлечении внимания от корней войны".

Аналитики отмечают, что эта риторика направлена на усиление разногласий между США и европейскими партнерами. В то же время последняя массированная атака рф по украинским городам подчеркивает: действия москвы далеки от заявленного желания мира.

Эксперты считают, что в ближайшее время ключевым станет то, как сам Дональд Трамп отреагирует на эти вызовы и сможет ли сохранить поддержку союзников в переговорах с кремлем.

Напомним

российский лидер владимир путин готов к встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча возможна при условии хорошо проработанных вопросов, требующих рассмотрения на высшем уровне.

Глава Офиса президента заявил, что слова путина о мире ничего не стоят без реальных действий. Украина доверяет только гарантиям от США, европейских стран и "Коалиции желающих".