$41.510.00
48.210.00
ukenru
12:56 • 94 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:22 • 1590 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП
12:10 • 3378 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 15677 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 27644 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 40628 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 50853 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34227 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28573 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 38027 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
89%
749мм
Популярнi новини
Сенат США проголосував за скасування санкцій проти Сирії: Дамаск назвав це історичним моментом11 жовтня, 03:03 • 6396 перегляди
Стармер, Макрон та Мерц домовилися про використання заморожених російських активів - Reuters11 жовтня, 04:21 • 8896 перегляди
Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу11 жовтня, 04:42 • 4928 перегляди
Трамп залишається у “винятковому стані здоров’я” - ЗМІ 11 жовтня, 06:35 • 3934 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 08:00 • 10805 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 08:00 • 10938 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 50853 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 38027 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 44002 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 47089 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Ребров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 26734 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 29027 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 31645 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 97598 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 41062 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Шахед-136
ATACMS
E-6 Mercury

Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У Києві виявили тіло 32-річного блогера Костянтина Ганіча в автомобілі Перед смертю він повідомив дівчині про серйозні фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення.

Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю

Сьогодні, 11 жовтня, на столичній Оболоні знайшли тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча в автомобілі, який, попередньо, вчинив самогубство. Перед смертю Ганіч повідомив своїй дівчині, що у нього з'явились серйозні фінансові проблеми. УНН розповідає, що відомо про Ганіча. 

Що відбулось 

Як повідомляв УНН, на столичній Оболоні знайшли тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча в автомобілі. Попередньо, блогер вчинив самогубство. Напередодні він повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. 

У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження11.10.25, 11:54 • 15678 переглядiв

За даними джерел УНН, Ганіч перед смертю повідомив своїй дівчині, що у нього з'явились серйозні фінансові проблеми. 

Хто такий Костянтин Ганіч 

Костянтин Ганіч - 32-річний блогер у мережі Instagram, директор ГО "Асоціація трейдерів України" та ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ", основний вид діяльності якої "Допоміжна діяльність у сфері освіти". 

На своїй Instagram-сторінці Ганіч розповідав про свою. Останнє відео він виклав 27 вересня, в якому розповів про ілюзію багатства його колег. 

"Життя та картинка - воно відрізняється. Є трейдери, я на них підписаний, я там дивлюся у нього Майбахи, Бентлі і решта. А коли в житті зустрічаєшся, то дізнаєшся, що то в оренді, то в лізингу, там він гроші повинен. Ось ця картинка і реальність дуже сильно відрізняється. Скоріш за все, через це трейдер хоче відповідати своїй картинці і починає шукати багато способів зайвих доходів з мінімальним докладанням зусиль", - казав Ганіч. 

В одному із останніх інтерв’ю, Ганіч розповів, що нього був компаньйон, який "кинув" його на гроші та забрав доступи до гаманців. 

Також він зазначив, що один із його проектів закрився через зраду компаньйона, який забрав доступи до гаманців. Після закриття проекту він отримував численні погрози.

В мережі стверджується, що з Ганічем співпрацювало багато чиновників та інших впливових осіб, а також те, що він, у деяких справах, допомагав, зокрема, Головному управлінню розвідки та іншим складовим СОУ.

У перші дні війни - передавав бійцям у Києві тони амуніції та найкращих лікарських засобів.

За інформацією Telegram-каналів, через вчорашнє падіння криптовалюти він одномоментно втратив щонайменше 30 млн тільки інвесторських коштів.

Біткоїн обвалився до $110 за хвилини на тлі ринкових побоювань11.10.25, 08:01 • 3424 перегляди

Ганіч також мав власний недешевий автопарк, серед них: 

  • Lamborghini Urus 2020;
    • Ferrari 296 GTB 2023 (вартість оцінюють у 15 млн грн);
      • Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

        Блогер Олександр Слобоженко, якому у минулому році було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків понад 200 млн гривень податків, відреагував на смерть Ганіча, написавши, що Ганіч "один із небагатьох, кого він вважав лідером на крипторинку та справжнім профі". 

        "Ми бачилися буквально два тижні тому. Я не можу повірити, що це правда. Один із небагатьох у цьому б**дському, п***ливому крипторинку, кого я вважав лідером і справжнім профі своєї справи", - написав Слобоженко. 

        Блогеру Слобоженку повідомили про підозру в ухиленні від сплати 200 млн грн податків16.08.24, 14:43 • 14702 перегляди

        Павло Башинський

        СуспільствоКримінал та НП
        Костянтин Ганіч
        Блогери
        Київ