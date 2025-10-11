Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю

Сьогодні, 11 жовтня, на столичній Оболоні знайшли тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча в автомобілі, який, попередньо, вчинив самогубство. Перед смертю Ганіч повідомив своїй дівчині, що у нього з'явились серйозні фінансові проблеми. УНН розповідає, що відомо про Ганіча.

Що відбулось

Як повідомляв УНН, на столичній Оболоні знайшли тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча в автомобілі. Попередньо, блогер вчинив самогубство. Напередодні він повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження

За даними джерел УНН, Ганіч перед смертю повідомив своїй дівчині, що у нього з'явились серйозні фінансові проблеми.

Хто такий Костянтин Ганіч

Костянтин Ганіч - 32-річний блогер у мережі Instagram, директор ГО "Асоціація трейдерів України" та ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ", основний вид діяльності якої "Допоміжна діяльність у сфері освіти".

На своїй Instagram-сторінці Ганіч розповідав про свою. Останнє відео він виклав 27 вересня, в якому розповів про ілюзію багатства його колег.

"Життя та картинка - воно відрізняється. Є трейдери, я на них підписаний, я там дивлюся у нього Майбахи, Бентлі і решта. А коли в житті зустрічаєшся, то дізнаєшся, що то в оренді, то в лізингу, там він гроші повинен. Ось ця картинка і реальність дуже сильно відрізняється. Скоріш за все, через це трейдер хоче відповідати своїй картинці і починає шукати багато способів зайвих доходів з мінімальним докладанням зусиль", - казав Ганіч.

В одному із останніх інтерв’ю, Ганіч розповів, що нього був компаньйон, який "кинув" його на гроші та забрав доступи до гаманців.

Також він зазначив, що один із його проектів закрився через зраду компаньйона, який забрав доступи до гаманців. Після закриття проекту він отримував численні погрози.

В мережі стверджується, що з Ганічем співпрацювало багато чиновників та інших впливових осіб, а також те, що він, у деяких справах, допомагав, зокрема, Головному управлінню розвідки та іншим складовим СОУ.

У перші дні війни - передавав бійцям у Києві тони амуніції та найкращих лікарських засобів.

За інформацією Telegram-каналів, через вчорашнє падіння криптовалюти він одномоментно втратив щонайменше 30 млн тільки інвесторських коштів.

Біткоїн обвалився до $110 за хвилини на тлі ринкових побоювань

Ганіч також мав власний недешевий автопарк, серед них:

Lamborghini Urus 2020;

Ferrari 296 GTB 2023 (вартість оцінюють у 15 млн грн);

Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

Блогер Олександр Слобоженко, якому у минулому році було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків понад 200 млн гривень податків, відреагував на смерть Ганіча, написавши, що Ганіч "один із небагатьох, кого він вважав лідером на крипторинку та справжнім профі".

"Ми бачилися буквально два тижні тому. Я не можу повірити, що це правда. Один із небагатьох у цьому б**дському, п***ливому крипторинку, кого я вважав лідером і справжнім профі своєї справи", - написав Слобоженко.

Блогеру Слобоженку повідомили про підозру в ухиленні від сплати 200 млн грн податків