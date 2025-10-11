У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Київ • УНН
У Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поліція розглядає версію самогубства через фінансові труднощі, поруч знайдено зареєстровану зброю.
На столичній Оболоні знайшли тіло 32-річного блогера-підприємця Костянтина Ганіча в автомобілі. Попередньо, блогер вчинив самогубство. Напередодні він повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.
Деталі
"Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя. На місці події працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт", - йдеться в повідомленні.
Попередньо встановлено, що загиблий - підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про Костянтина Ганіча.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.
