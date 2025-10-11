В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
В Киеве в автомобиле обнаружили тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича с огнестрельным ранением головы. Полиция рассматривает версию самоубийства из-за финансовых трудностей, рядом найдено зарегистрированное оружие.
На столичной Оболони нашли тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича в автомобиле. Предварительно, блогер совершил самоубийство. Накануне он сообщал близким о подавленном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
"Тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто сегодня утром. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное на него оружие. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что погибший - предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о Константине Ганиче.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Сейчас продолжается досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.
