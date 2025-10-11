Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью

Сегодня, 11 октября, на столичной Оболони нашли тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича в автомобиле, который, предварительно, совершил самоубийство. Перед смертью Ганич сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы. УНН рассказывает, что известно о Ганиче.

Что произошло

Как сообщал УНН, на столичной Оболони нашли тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича в автомобиле. Предварительно, блогер совершил самоубийство. Накануне он сообщал близким об угнетенном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение.

По данным источников УНН, Ганич перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы.

Кто такой Константин Ганич

Константин Ганич - 32-летний блогер в сети Instagram, директор ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ", основной вид деятельности которой "Вспомогательная деятельность в сфере образования".

На своей Instagram-странице Ганич рассказывал о своей. Последнее видео он выложил 27 сентября, в котором рассказал об иллюзии богатства его коллег.

"Жизнь и картинка - она отличается. Есть трейдеры, я на них подписан, я там смотрю у него Майбахи, Бентли и остальное. А когда в жизни встречаешься, то узнаешь, что то в аренде, то в лизинге, там он деньги должен. Вот эта картинка и реальность очень сильно отличается. Скорее всего, из-за этого трейдер хочет соответствовать своей картинке и начинает искать много способов лишних доходов с минимальным приложением усилий", - говорил Ганич.

В одном из последних интервью, Ганич рассказал, что у него был компаньон, который "кинул" его на деньги и забрал доступы к кошелькам.

Также он отметил, что один из его проектов закрылся из-за предательства компаньона, который забрал доступы к кошелькам. После закрытия проекта он получал многочисленные угрозы.

В сети утверждается, что с Ганичем сотрудничало много чиновников и других влиятельных лиц, а также то, что он, в некоторых делах, помогал, в частности, Главному управлению разведки и другим составляющим СОУ.

В первые дни войны - передавал бойцам в Киеве тонны амуниции и лучших лекарственных средств.

По информации Telegram-каналов, из-за вчерашнего падения криптовалюты он одномоментно потерял по меньшей мере 30 млн только инвесторских средств.

Ганич также имел собственный недешевый автопарк, среди них:

Lamborghini Urus 2020;

Ferrari 296 GTB 2023 (стоимость оценивают в 15 млн грн);

Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

Блогер Александр Слобоженко, которому в прошлом году было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более 200 млн гривен налогов, отреагировал на смерть Ганича, написав, что Ганич "один из немногих, кого он считал лидером на крипторынке и настоящим профи".

"Мы виделись буквально две недели назад. Я не могу поверить, что это правда. Один из немногих в этом б**дском, п***ливом крипторынке, кого я считал лидером и настоящим профи своего дела", - написал Слобоженко.

