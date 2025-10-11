$41.510.00
48.210.00
ukenru
14:06 • 4438 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 8142 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 15950 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 11438 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54 • 20076 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 30299 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 41691 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 54476 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34503 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28754 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
79%
750мм
Популярные новости
Более 1000 солдат и 18 крылатых ракет: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки11 октября, 04:42 • 10583 просмотра
Атака на Запорожье: погибла женщина, 11 человек ранены11 октября, 05:24 • 5810 просмотра
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 10121 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 16584 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП12:22 • 10090 просмотра
публикации
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 4454 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 16836 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 54480 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 40993 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 46802 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Исландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 29036 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 31214 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 33706 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 99660 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 43043 просмотра
Актуальное
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью

Киев • УНН

 • 15958 просмотра

В Киеве обнаружили тело 32-летнего блогера Константина Ганича в автомобиле. Перед смертью он сообщил девушке о серьезных финансовых проблемах и отправил прощальное сообщение.

Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью

Сегодня, 11 октября, на столичной Оболони нашли тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича в автомобиле, который, предварительно, совершил самоубийство. Перед смертью Ганич сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы. УНН рассказывает, что известно о Ганиче. 

Что произошло 

Как сообщал УНН, на столичной Оболони нашли тело 32-летнего блогера-предпринимателя Константина Ганича в автомобиле. Предварительно, блогер совершил самоубийство. Накануне он сообщал близким об угнетенном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение. 

В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство11.10.25, 11:54 • 20080 просмотров

По данным источников УНН, Ганич перед смертью сообщил своей девушке, что у него появились серьезные финансовые проблемы. 

Кто такой Константин Ганич 

Константин Ганич - 32-летний блогер в сети Instagram, директор ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и ООО "ТСТА КОНСАЛТИНГ", основной вид деятельности которой "Вспомогательная деятельность в сфере образования". 

На своей Instagram-странице Ганич рассказывал о своей. Последнее видео он выложил 27 сентября, в котором рассказал об иллюзии богатства его коллег. 

"Жизнь и картинка - она отличается. Есть трейдеры, я на них подписан, я там смотрю у него Майбахи, Бентли и остальное. А когда в жизни встречаешься, то узнаешь, что то в аренде, то в лизинге, там он деньги должен. Вот эта картинка и реальность очень сильно отличается. Скорее всего, из-за этого трейдер хочет соответствовать своей картинке и начинает искать много способов лишних доходов с минимальным приложением усилий", - говорил Ганич. 

В одном из последних интервью, Ганич рассказал, что у него был компаньон, который "кинул" его на деньги и забрал доступы к кошелькам. 

Также он отметил, что один из его проектов закрылся из-за предательства компаньона, который забрал доступы к кошелькам. После закрытия проекта он получал многочисленные угрозы.

В сети утверждается, что с Ганичем сотрудничало много чиновников и других влиятельных лиц, а также то, что он, в некоторых делах, помогал, в частности, Главному управлению разведки и другим составляющим СОУ.

В первые дни войны - передавал бойцам в Киеве тонны амуниции и лучших лекарственных средств.

По информации Telegram-каналов, из-за вчерашнего падения криптовалюты он одномоментно потерял по меньшей мере 30 млн только инвесторских средств.

Биткойн обвалился до $110 за минуты на фоне рыночных опасений11.10.25, 08:01 • 3858 просмотров

Ганич также имел собственный недешевый автопарк, среди них: 

  • Lamborghini Urus 2020;
    • Ferrari 296 GTB 2023 (стоимость оценивают в 15 млн грн);
      • Mercedes-Benz 220 CDI 2012.

        Блогер Александр Слобоженко, которому в прошлом году было сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более 200 млн гривен налогов, отреагировал на смерть Ганича, написав, что Ганич "один из немногих, кого он считал лидером на крипторынке и настоящим профи". 

        "Мы виделись буквально две недели назад. Я не могу поверить, что это правда. Один из немногих в этом б**дском, п***ливом крипторынке, кого я считал лидером и настоящим профи своего дела", - написал Слобоженко. 

        Блогеру Слобоженко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов16.08.24, 14:43 • 14793 просмотра

        Павел Башинский

        ОбществоКриминал и ЧП
        Константин Ганич
        Блогеры
        Киев