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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блогеру Слобоженко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов

Блогеру Слобоженко сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 200 млн грн налогов

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 11:43  •  6706 просмотра

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Известному столичному блогеру сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 200 млн грн налогов. Часть средств он потратил на элитную недвижимость и автомобили премиум-класса.

Известному столичному блогеру сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов более 200 млн грн налогов. За часть средств он приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В ОГП не называют имени блогера, однако по фотографиям понятно, что речь идет о 25-летнем долларовом миллионере Александре Слобоженко.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю компании - известному столичному блогеру сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 УК Украины)

- говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, с января 2020 по август 2023 года он приобрел виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен.

Средства блогер получил от осуществления хозяйственной деятельности незарегистрированной компании, которая предоставляет услуги по так называемому арбитражу Интернет-трафика.

«С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивали и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и в других городах», - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.

Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть из этих средств он легализовал - приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса

- заметили в ОГП. 

С целью сокрытия приобретенного имущества блогер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц.

Сейчас принимаются меры по установлению других участников преступления и сообщение им о подозрении.

Дополнение

Блогер имеет почти полумиллионную аудиторию в Instagram и чуть менее 30 тыс. подписчиков в TikTok.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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