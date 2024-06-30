Загрози балістичної зброї були зафіксовані в кількох регіонах України
Київ • УНН
У Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичних ракет.
Зафіксована загроза застосування балістичного озброєння у Харківській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Ворог атакує: виявлено загрозу застосування авіації у прифронтових районах29.06.24, 21:10 • 39438 переглядiв