Ворог атакує: виявлено загрозу застосування авіації у прифронтових районах
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували про загрозу застосування авіаційної зброї у прифронтових районах.
Зафіксована загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей