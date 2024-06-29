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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61339 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог атакує: виявлено загрозу застосування авіації у прифронтових районах

Київ • УНН

 • 39438 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували про загрозу застосування авіаційної зброї у прифронтових районах.

Ворог атакує: виявлено загрозу застосування авіації у прифронтових районах

Зафіксована загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! 

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей

- Повітряні Сили Збройних Сил України.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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