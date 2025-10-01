Загарбники вдарили ракетою по Балаклії: загинула жінка, ще четверо людей поранено
Київ • УНН
російські війська завдали ракетного удару по Балаклії, внаслідок чого загинула 70-річна жінка та четверо інших жінок отримали поранення. Ракета влучила поряд з п'ятиповерховим будинком, спричинивши пожежу в квартирі та автомобілі.
Внаслідок влучання ракети поряд з пʼятиповерховим житловим будинком, горить квартира та припаркований автомобіль. Передає УНН із посиланням на сторінку Олега Синєгубова, керівника ОВА Харківщини.
Деталі
Окупанти нанесли ракетний удар по м. Балаклія. Загинула 70-річна жінка. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.
Також вказується, що всіх постраждалих було шпиталізовано.
Щодо подробиць самого удару. На місці працюють ДСНС та медики.
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком.
Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.
Нагадаємо
Харків уночі пережив комбіновану атаку російських військ, постраждав район ринку та станції метро "Барабашово", відомо про щонайменше 6 постраждалих.
"Ніч у Харкові знову була важкою. Ворог вдарив по місту КАБами", - повідомив мер Терехов.
