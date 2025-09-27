На Куп’янщині внаслідок удару дрона сталася пожежа у приватному будинку
Київ • УНН
Війська рф атакували село Малий Бурлук Куп’янського району, влучивши безпілотником у приватний будинок. Пожежа охопила 100 кв. м, обійшлося без постраждалих.
Війська рф вдень атакували село Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Про це повідомили в ДСНС Харківщини, передає УНН.
Деталі
Внаслідок влучання безпілотника у приватний житловий будинок спалахнула пожежа на площі близько 100 кв. м. Обійшлося без жертв та постраждалих.
До ліквідації наслідків були залучені 7 рятувальників і 2 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади. Роботи проводилися під загрозою повторних атак дронами.
Нагадаємо
11 вересня внаслідок російських обстрілів Куп'янського району Харківської області поранено десять людей, включаючи п'ятьох поліцейських та двох медиків. Удари відбулися по селах Осиново, Ківшарівка та Грушівка, пошкоджено службовий автомобіль поліції та швидку допомогу.
