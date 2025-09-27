На Купянщине в результате удара дрона произошел пожар в частном доме
Киев • УНН
Войска РФ атаковали село Малый Бурлук Купянского района, попав беспилотником в частный дом. Пожар охватил 100 кв. м, обошлось без пострадавших.
Войска рф днем атаковали село Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины, передает УНН.
Детали
В результате попадания беспилотника в частный жилой дом вспыхнул пожар на площади около 100 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших.
К ликвидации последствий были привлечены 7 спасателей и 2 единицы техники, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель общины. Работы проводились под угрозой повторных атак дронами.
Напомним
11 сентября в результате российских обстрелов Купянского района Харьковской области ранены десять человек, включая пятерых полицейских и двух медиков. Удары произошли по селам Осиново, Ковшаровка и Грушевка, повреждены служебный автомобиль полиции и скорая помощь.
