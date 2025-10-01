Оккупанты ударили ракетой по Балаклее: погибла женщина, еще четыре человека ранены
Киев • УНН
российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате чего погибла 70-летняя женщина и четыре другие женщины получили ранения. Ракета попала рядом с пятиэтажным домом, вызвав пожар в квартире и автомобиле.
В результате попадания ракеты рядом с пятиэтажным жилым домом горит квартира и припаркованный автомобиль. Передает УНН со ссылкой на страницу Олега Синегубова, руководителя ОВА Харьковщины.
Детали
Оккупанты нанесли ракетный удар по г. Балаклея. Погибла 70-летняя женщина. Ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина.
Также указывается, что все пострадавшие были госпитализированы.
Что касается подробностей самого удара. На месте работают ГСЧС и медики.
По предварительной информации, зафиксировано попадание ракеты в землю рядом с пятиэтажным жилым домом.
Вспыхнул пожар в одной из квартир. Также горит припаркованный автомобиль.
Напомним
Харьков ночью пережил комбинированную атаку российских войск, пострадал район рынка и станции метро "Барабашово", известно о по меньшей мере 6 пострадавших.
"Ночь в Харькове снова была тяжелой. Враг ударил по городу КАБами", - сообщил мэр Терехов.
На Купянщине в результате удара дрона произошел пожар в частном доме27.09.25, 23:40 • 5319 просмотров