За задерті ціни на таксі на локдауні у Києві взявся АМКУ

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"Вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень — 05.04.2021, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато", - повідомив Хмельницький.

"В АМКУ розпочали дослідження", - додав він.

Деталі

З його слів, йдеться про дослідження щодо дотримання учасниками ринків надання послуг з перевезення пасажирів у місті Києві, а також організації таких перевезень (за допомогою відповідних додатків, вебсайтів, інформаційних платформ тощо) в період дії обмежувальних заходів, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яке розпочало Північне міжобласне ТВ АМКУ (Київське обласне територіальне відділення АМКУ).

Хмельницький відзначив, що ситуація може свідчити про наявність у діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак антиконкурентних узгоджених діій суб’єктів господарювання та/або зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Що сталося

31 березня міська влада Києва ухвалила рішення обмежити проїзд у транспорті, в тому числі у метро, через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу та розробити порядок та забезпечити видачу спеціальних перепусток.

Хмельницький зауважив, що цим, "звісно ж, миттєво скористалися київські служби таксі".

"Особливо вразила киян цінова політика таких компаній, як “УБЕР”, “БОЛТ” та “Уклон”, що мають левову частку замовлень у Києві. Слід зазначити, що перші 2 компанії мають іноземне коріння та працюють через відповідні додатки. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати", - зазначив він.

Доповнення

Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перший день локдауну у Києві транспортний колапс. Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки. Також у перший день локдауну в столиці виріс попит на оренду велосипедів.