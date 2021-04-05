Відсьогодні Київ йде на локдаун: що заборонено

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Які заборони почали діяти читайте в матеріалі УНН.

Деталі

З понеділка, 5 квітня, у Києві закривають усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Як зазначав раніше мер Києва Віталій Кличко, керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.

Продуктові ярмарки припинили свою роботу 1 квітня.

“Укрзалізниця” повідомила, що не обмежуватиме висадку та посадку в Києві та не буде змінювати розклад руху потягів та електричок. Це стосується поїздів далекого сполучення, а також приміських електричок до/або через Київ.

Обмеження висадки та посадки можливі тільки після ухвалення відповідного рішення в Державній або регіональній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що було раніше

На початку тижня заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у Києві через погіршення епідемічної ситуації можуть закрити школи та дитячі садочки, а також розглядають варіант із зупинкою громадського транспорту.

При цьому з 20 березня по 9 квітня у Києві і так вже діяли епідобмеження "червоної" карантинної зони.

Кличко повідомив, що у столиці захворюваність на коронавірус не спадає, за минулу добу хворобу виявили в 1100 людей. Померли 35 хворих. Київ на тлі цього розгортає додаткові ліжка для хворих на коронавірус. Заповненість ще ліжкового фонду - у межах 80%.

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