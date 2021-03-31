Ще тисяча хворих на коронавірус за добу: Київ розгортає додаткові COVID-ліжка

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“Ситуація із захворюваністю в Києві, як і загалом в Україні, залишається складною. Кількість хворих на коронавірус і госпіталізованих не зменшується. 1100 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 35 людей — 14 жінок та 19 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3405 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 162 291”, — сказав Віталій Кличко, якого цитує пресслужба КМДА.

Деталі

Серед тих, хто захворіли за добу: 567 жінок віком від 17 до 89 років і 35 дівчаток від семи місяців до 17 років. А також 476 чоловіків віком від 17 до 85 років і 22 хлопчики від одного до 17 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 хворих на коронавірус. А також 636 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 792 людини.

Одужали минулої доби в Києві 26 людей. Усього коронавірус подолали 105 605 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 201, у Дарницькому — 187 та в Дніпровському районі — 169 випадків.

Ситуація з госпіталізацією

“Як бачимо, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів. І тих, які перебувають у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4464 хворих на коронавірус. Із них 34 дитини. 2946 пацієнтів — у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3526 людей. Під апаратами ШВЛ — 57 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні — майже 80 відсотків”, — повідомив Кличко.

З його слів, Київ розгортає додаткові ліжка для хворих на коронавірус. "На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом із початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок", – сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що сьогодні приймають пацієнтів із коронавірусом у 30 медзакладах столиці. Зокрема, днями хворих нарешті розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні МОЗ визначив для прийому хворих на коронавірус киян ще в жовтні минулого року.

"Що ж до інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка, і медперсонал, – то, незважаючи на наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", – наголосив Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,674 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 30 березня, - 11,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу рекордно багато - 5,5 тисячі. Також антирекорд за летальними випадками - 407.