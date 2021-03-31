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В Україні вже 1,674 млн випадків COVID-19, за добу - 11 226

В Україні вже 1,674 млн випадків COVID-19, за добу - 11 226

Київ • УНН

 • 26724 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,674 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 30 березня, - 11,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу рекордно багато - 5,5 тисячі. Також антирекорд за летальними випадками - 407. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 558 осіб;
  • летальних випадків – 407;
  • одужало – 6 405 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 674 168 осіб;
  • одужало – 1 313 481 особа;
  • летальних випадків – 32 825;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

При цьому за минулу добу 18 668 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення. Загалом 231 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 378 242 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;
  • Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;
  • Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;
  • Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;
  • Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;
  • Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;
  • Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;
  • Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;
  • Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;
  • Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;
  • Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;
  • Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;
  • Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;
  • Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;
  • Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;
  • Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;
  • Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;
  • Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;
  • Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;
  • Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;
  • Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;
  • Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;
  • Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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