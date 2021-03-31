В Україні вже 1,674 млн випадків COVID-19, за добу - 11 226

"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 5 558 осіб;



летальних випадків – 407;



одужало – 6 405 осіб;



здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 674 168 осіб;



одужало – 1 313 481 особа;



летальних випадків – 32 825;



проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

При цьому за минулу добу 18 668 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом щеплення. Загалом 231 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 378 242 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 100 випадків/ 1 720 щеплень;



Вінницька область – 439 випадків/ 860 щеплень;



Волинська область – 254 випадки/ 640 щеплень;



Дніпропетровська область – 209 випадків/ 1 510 щеплень;



Донецька область – 705 випадків/ 420 щеплень;



Житомирська область – 434 випадки/ 970 щеплень;



Закарпатська – 370 випадків/ 630 щеплень;



Запорізька область – 737 випадків/ 900 щеплень;



Івано-Франківська область – 225 випадків/ 878 щеплень;



Київська область – 430 випадків/ 820 щеплень;



Кіровоградська область – 118 випадків/ 520 щеплень;



Луганська область – 213 випадків/ 450 щеплень;



Львівська область – 833 випадки/ 1 160 щеплень;



Миколаївська область – 247 випадків/ 850 щеплень;



Одеська область – 1 012 випадків/ 530 щеплень;



Полтавська область – 293 випадки/ 1 050 щеплень;



Рівненська область – 591 випадок/ 630 щеплень;



Сумська область – 487 випадків/ 680 щеплень;



Тернопільська область – 202 випадки/ 560 щеплень;



Харківська область – 906 випадків/ 550 щеплень;



Херсонська область – 146 випадків/ 200 щеплень;



Хмельницька область – 664 випадки/ 590 щеплень;



Черкаська область – 374 випадки/ 970 щеплень;



Чернівецька область – 211 випадків/ 220 щеплень;



Чернігівська область – 26 випадків/ 360 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.