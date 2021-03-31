В Украине уже 1,674 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 226

"11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 31 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 5558 человек;



летальных случаев - 407;



выздоровели - 6405 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 674 168 человек;



выздоровели - 1 313 481 человек;



летальных исходов - 32 825;



проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 491 ребенок и 335 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

При этом за прошедшие сутки 18 668 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки. В общем 231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 30 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;



Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;



Волынская область - 254 случая / 640 прививок;



Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;



Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;



Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;



Закарпатская - 370 случаев / 630 прививок;



Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;



Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;



Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;



Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;



Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;



Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;



Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;



Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;



Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;



Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;



Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;



Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;



Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;



Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;



Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;



Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;



Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;



Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.